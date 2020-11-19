环球时报：伊朗向拜登提出条件

伊朗国家通讯社（IRNA）：《伊朗日报》18日称，扎里夫表示，德黑兰准备就华盛顿重返伊核协议进行对话。他称，只要美国取消对伊制裁并停止违反联合国安理会第2231号决议，伊朗就会重新履行伊核协议义务，而拜登只需要发布3个行政命令就能满足这些条件。扎里夫强调，华盛顿无权为谈判设定先决条件，“除了重返谈判，（美国）别无选择”。

据环球时报消息，伊朗国内正在激烈辩论与拜登就伊核协议重启谈判是否明智，以及在什么条件下重启谈判。

伊朗总统鲁哈尼表示，伊政府将利用一切机会解除美国的制裁。不过伊朗的强硬派要求在经济上自给自足，并认为拜登和特朗普没有区别。他们表示，如果伊朗再次犯同样的错误，签署第二份协议，而美国却不受惩罚地退出，那将是愚蠢的。

一些伊朗外交官坚称，除非美国取消现有制裁并为2018年以来实施的制裁向伊朗提供补偿，否则不应进行谈判。

媒体援引外交官和分析人士的话称，美伊重返伊核协议谈判不太可能在一夜之间发生，因为双方都希望对方作出更多承诺。

拜登此前曾承诺，如果伊朗重新遵守伊核协议相关规定，美国也将重返2015年签署的伊核协议。虽然拜登上台后，美伊关系可能缓和，但特朗普近期却在不断向伊朗加大施压。