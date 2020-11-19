伊朗称美对伊新一轮制裁将以失败告终

伊朗国家通讯社（IRNA）：美国政府18日宣布对多名伊朗官员和多个实体实施制裁，并威胁在未来数周继续对伊施压。制裁对象里包括伊朗情报和安全部长马哈茂德·阿拉维和两名伊斯兰革命卫队高级军官。此外，一同被制裁的还有一家慈善机构及其领导层与50家涉及能源、矿产和金融多个行业的附属实体。美国国务卿蓬佩奥当天在一份国务院的声明中还威胁称，美方将在未来数周内对伊朗实施新的制裁。

2015年7月，伊朗核问题全面协议达成。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。作为回应，伊朗自2019年5月起分阶段中止履行伊核协议部分条款。

美国政府宣布对伊朗追加制裁，伊朗常驻联合国代表团发言人18日说，新制裁只不过是特朗普政府“绝望的表现”。

他还说，“极限施压”针对伊朗及其民众，最新制裁是这一失败策略的延续，“将以失败告终，就像以往那些制裁一样”。

特朗普政府先前的制裁已经限制伊朗石油出口及金融领域，最新制裁实际效果将有限。就美方不断刷新制裁清单，伊朗外交部长扎里夫9月曾说，美方制裁措施“没什么新意”。