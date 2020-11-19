中国常驻维也纳代表：我们呼吁美方放弃极限施压的错误做法

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部网站消息，2020年11月18日，国际原子能机构理事会以视频会议形式召开。中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表王群大使在会上发言，倡导在维护伊核全面协议前提下，搭建中东波斯湾地区多边对话平台，为维护海湾地区和平稳定注入动力。

王群表示，美国单方面退出伊核全面协议，对伊极限施压，强推安理会延长甚至全面恢复对伊制裁，遭到普遍反对和抵制。事实一再证明，维护多边主义是国际共识，单边霸凌行径不得人心。中方呼吁美方放弃极限施压的错误做法，重返遵守和执行伊核全面协议的正确轨道。

王群强调，继续维护和执行好伊核全面协议是任何伊核问题政治外交解决方案的基本前提，倡导各方坚定维护伊核全面协议和安理会决议的权威性和有效性，坚持在伊核全面协议联委会框架内，按照分步对等原则，通过对话协商就履约分歧达成解决方案，恢复协议权利和义务的平衡。

王群重申王毅国务委员兼外长有关搭建波斯湾地区多边对话平台的倡议，强调中方理解并重视有关方在海湾地区安全上的关切，主张在维护全面协议前提下，搭建海湾地区多边对话平台，各利益攸关方平等参与，以集体协商方式管控危机，秉持先易后难、循序渐进、同步对等原则，共同采取建立信任措施，争取形成维护地区和平稳定的新共识。中方愿与其他方加强沟通，推动类似倡议相互融合，形成合力，共同为维护伊核全面协议及海湾地区和平稳定注入动力。

王群最后表示，中方在伊核问题上的出发点始终是维护国际核不扩散体系及中东和平稳定，维护多边主义及联合国的权威，维护以国际法为基础的国际秩序。中方将继续同各方一道，坚定站在历史正确的一边，为推动伊核问题的政治外交解决作出不懈努力。