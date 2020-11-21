委内瑞拉拟开通与伊朗直航

伊通社（IRNA）德黑兰11月21电 伊朗外长强调，世界的力量正在转移。在新冠疫苗研发和控制新冠病毒传播方面，中国的表现要比某些一直声称自己很强大的国家好很多。在控制疫情传播上，美国具有世界上最差的记录，而中国则具有最成功的记录。这显示了世界的力量，正在从大西洋向太平洋转移。