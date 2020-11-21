委内瑞拉拟开通与伊朗直航

伊朗国家通讯社（IRNA）：马杜罗在电视讲话中说：“我们很快将有（委内瑞拉首都）加拉加斯和（俄罗斯首都）莫斯科之间、加拉加斯和（伊朗首都）德黑兰之间的直航。”
据新华社消息，为防控新冠疫情，委内瑞拉3月起暂停国际商业航班。
委内瑞拉国家民航局11日证实，已经恢复连接委内瑞拉与土耳其、多米尼加共和国、墨西哥、伊朗和巴拿马的航班，来自其他国家的国际航班仍然不能降落委内瑞拉。
委内瑞拉国家民航局当时说，委内瑞拉国内航线依然基本全部暂停。
伊通社（IRNA）德黑兰11月21电 委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗19日说，委内瑞拉打算近期开通与俄罗斯和伊朗的直飞航班。
伊朗国家通讯社（IRNA）：马杜罗在电视讲话中说：“我们很快将有（委内瑞拉首都）加拉加斯和（俄罗斯首都）莫斯科之间、加拉加斯和（伊朗首都）德黑兰之间的直航。”
据新华社消息，为防控新冠疫情，委内瑞拉3月起暂停国际商业航班。
委内瑞拉国家民航局11日证实，已经恢复连接委内瑞拉与土耳其、多米尼加共和国、墨西哥、伊朗和巴拿马的航班，来自其他国家的国际航班仍然不能降落委内瑞拉。
委内瑞拉国家民航局当时说，委内瑞拉国内航线依然基本全部暂停。
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