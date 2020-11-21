伊朗外长称美国需接受世界力量“东移”

伊朗国家通讯社（IRNA）：扎里夫就德黑兰应对新一届美国政府的计划接受了该国《伊朗日报》的采访，回答了一系列问题。

扎里夫在谈到特朗普政府与《联合全面行动计划》（即伊核协议——本网注）其他签约方的分歧时说：“在拜登任期内，美国和欧洲自然会保持更理性的关系。”拜登曾表示，他希望重新加入特朗普政府于2018年退出的这项协议。

他说：“拜登在国际舞台上的成败，将取决于他是否努力让自己和美国适应世界力量从西方向东方转移，这一全球发展趋势因新冠疫情的暴发而加速。”

报道称，扎里夫在这里指的是全球多极均势的变化。

扎里夫说：“任何阻止这种力量转移的企图都注定要失败，拜登的前任们已经证明了这一点。”

关于《联合全面行动计划》，扎里夫说：“如果拜登寻求重返该计划，他必须履行美国对该协议的承诺，并解除制裁。”

伊朗外长扎里夫表示，美国政治史上“最失败的”外交政策提议之一要归咎于特朗普总统。

扎里夫说：“特朗普退出《联合全面行动计划》和对伊朗的‘极限施压’导致了失败。这并不意味着我们从这项政策中受益。这意味着特朗普没能取得预期结果。”

扎里夫说：“特朗普的外交政策是美国历史上最失败的政策之一。作为一个强大的国家，美国的行为和它的恃强凌弱迫使其他国家顺从美国的要求。”