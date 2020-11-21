伊朗回应蓬佩奥：美国“最大施压”是“最大失败”

伊朗国家通讯社（IRNA）：哈提卜扎德就特朗普据传要对德黑兰建立“制裁墙”、试图让美国总统继任者不可能逆转美国的政策路线发表了评论，称这表明特朗普政府的政策不过是空话。

他说：“出于挫折感，他们试图以某种方式实施新的制裁，以真正让人相信他们的‘最大施压’政策仍然有效。每个人都知道他们在很大程度上没能实现其政策目标，所以你必须非常小心他们的声明。我认为，他们感到失望，因为伊朗能够应对他们对任何国家实施的前所未有的制裁。”

当被问及如果拜登就任总统，伊朗是否会信任美国，以及美国重返伊朗核协议（联合全面行动计划，JCPOA)的可能性时，哈提卜扎德说，现在谈论这个还为时过早。

根据哈提卜扎德的说法，特朗普政府决定让美国退出伊朗核协议，并退出一系列条约和组织包括《中导条约》、联合国教科文组织、《巴黎协定》等等，都是白宫破坏全球对华盛顿信任的“成功”例子。

哈提卜扎德强调，即使在拜登团队领导下，美国也“没有资格”对任何国家“特别是伊朗”提出条件，其中包括核协议。

本周早些时候，伊朗外交部长扎里夫表示，伊朗将准备讨论美国重返伊朗核协议的可能性。

据环球时报消息，拜登的竞选团队曾暗示，美国有可能重新加入核协议，但前提是“重新谈判”。特朗普也曾提出重新制定一项新的核协议。但伊朗方面拒绝进行任何谈判。

一周前，美国分别对四名伊朗人和六家企业实施了其他制裁。此前，包括伊朗石油部在内的伊朗石油产业受到了更多制裁，伊朗银行业也受到了更多限制。

周三，伊朗总统鲁哈尼指责美国政权不仅试图对伊朗施加经济压力，而且“在伊朗制造饥荒”。但他补充说，美国的政策“未能击垮我们”。