伊朗电影 《我，Zohreh》获罗马尼亚Simfest电影节最佳故事奖

伊朗国家通讯社（IRNA）：近日，在罗马尼亚Simfest电影节上，由由Siamak Ebrahimi执导和制作的《我，Zohreh》荣获“最佳故事片奖。
由于疫情爆发，第17届罗马尼亚国际电影节Simfest于2020年9月14日至20日在罗马尼亚在线举行。
该电影节是欧洲为数不多的竞争性电视节之一，汇集了来自世界各地的电视专业人士，独立制作人和发烧友。
伊通社（IRNA）德黑兰11月22电 伊朗电影 《我，Zohreh》在罗马尼亚Simfest电影节上获得了最佳故事片奖。
伊朗国家通讯社（IRNA）：近日，在罗马尼亚Simfest电影节上，由由Siamak Ebrahimi执导和制作的《我，Zohreh》荣获“最佳故事片奖。
由于疫情爆发，第17届罗马尼亚国际电影节Simfest于2020年9月14日至20日在罗马尼亚在线举行。
该电影节是欧洲为数不多的竞争性电视节之一，汇集了来自世界各地的电视专业人士，独立制作人和发烧友。
伊通社（IRNA）北京11月16电 由欧米德·雷扎·海雷哈（Omidreza kheirkhah）执导的伊朗短片《最底层》获第8届亚洲微电影节金海棠奖。
伊通社（IRNA）纽约11月07电 近日，在第十届阿灵顿国际电影节(Arlington International Film Festival)上，由阿塞曼·图斯（Aseman Tusi）执导的《美…
伊通社（IRNA）德黑兰10月31电 在刚刚落幕的美国奥斯丁电影节上，伊朗导演卡扎木穆拉伊执导的故事片《挖墓工》获得最佳故事片奖。
伊通社（IRNA）德黑兰10月31电 昨晚,第25届釜山电影节落下帷幕。两部伊朗参赛影片——《死在圣水里》和《在屠宰场》均获大奖。伊朗导演米娜·凯莎瓦兹也因为其纪录片《人生之艺》获得最佳纪录片大奖。
伊通社（IRNA）德黑兰10月29电 第四届欧洲电影周将于2020年11月7日至16日在线上举行，届时将有16部影片在网上放映。
伊通社（IRNA）德黑兰10月29电 由莫纳·赞迪·哈格格执导的《Banafsheh African》，拉苏尔·萨德尔·阿梅利的《我大学的第二年》以及雷扎·戈兰的《镇压》将在该电影节进行角逐。
伊通社（IRNA）首尔10月19电 在本届威尼斯国际电影节中，伊朗电影人亦有精彩表现，共有八位导演的作品入围。其中，著名影片《小鞋子》导演马基德·马基迪（Majid Majidi）新片《太阳》入围主竞…
伊通社（IRNA）德黑兰10月19电 第33届伊斯法罕国际青少年与儿童电影节于10月18日晚在伊斯法罕市开幕，周围的家庭能够通过其房屋的窗户和阳台观看这场特别的开幕式。
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