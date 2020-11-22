伊朗电影 《我，Zohreh》获罗马尼亚Simfest电影节最佳故事奖

伊朗国家通讯社（IRNA）：近日，在罗马尼亚Simfest电影节上，由由Siamak Ebrahimi执导和制作的《我，Zohreh》荣获“最佳故事片奖。

由于疫情爆发，第17届罗马尼亚国际电影节Simfest于2020年9月14日至20日在罗马尼亚在线举行。

该电影节是欧洲为数不多的竞争性电视节之一，汇集了来自世界各地的电视专业人士，独立制作人和发烧友。