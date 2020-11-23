伊朗新冠确诊病例——累计866821例 累计治愈610406例

伊朗国家通讯社（IRNA）：自22日中午至23日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例12460例，新增死亡病例453例，新增治愈病例6961例；伊境内累计确诊866821例，累计死亡45255例，累计治愈610406例，累计进行新冠病毒检测5828307人次；现存确诊病例211160例，其中重症患者5812人；今日新增确诊病例中2744例住院治疗。
伊朗总统鲁哈尼21日表示，实施严格限制措施的目的在于让民众了解当前疫情的严重性，所有人对于防疫工作都负有责任。国家疫情防控指挥部正研究新的防疫措施。
伊朗卫生部发言人萨达特拉里表示，德黑兰、伊斯法罕、库姆、东阿塞拜疆、南霍拉桑、塞姆南、加兹温、洛雷斯坦、阿尔达比勒、胡泽斯坦、克尔曼沙、科吉卢耶-博韦尔艾哈迈德、吉兰、布什尔、赞詹、伊拉姆、霍拉桑拉扎维、马赞德兰、恰哈马哈勒-巴赫提亚里、厄尔布尔士、西阿塞拜疆、中央、克尔曼、北霍拉桑、哈马丹、亚兹德、库尔德斯坦等27省处于红色风险状态；霍尔木兹甘、法尔斯、古列斯坦、锡斯坦-俾路支斯坦等4省处于橙色或黄色风险状态。
伊朗21日起首次在多个疫情严重城市实施宵禁，依据感染率高低将全国不同地区划分为“橙区”“黄区”和“红区”，施行差别化防疫限制措施。其中，首都德黑兰被划为“红区”。包括德黑兰，伊朗150个城市的各类非必要活动21日起均“停摆”。除药店、食品杂货店、医院和其他满足民众日常生活所需的场所继续运转，“红区”几乎所有活动将暂停。私人汽车也不能离开“红色”区域。
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