伊朗议长：美国对独立国家的制裁已失败

伊朗国家通讯社（IRNA）：卡利巴夫说，美国对独立国家进行制裁的政策是一个已多次失败的态度，这是因为这些制裁会让受制裁的国家在国内的各方面自强并把敌人的威胁变成前所未有的机会。

伊朗议长强调，最近今年美国一直对伊朗进行压迫性的制裁，这些制裁都表明美方的单边主义外交，但是这些制裁会让我们的人们和政府更强，并帮我们更重视国内的能量。

他说，伊朗和土耳其的双边贸易关系因疫情逐步减少但是我们希望通过双方的协调能早些恢复两国正常的经济合作。