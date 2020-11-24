伊朗演员获西班牙加泰隆尼亚电影节最佳男

伊朗国家通讯社（IRNA）：作为库罗什·阿哈里（Kourosh Ahari）导的第一部长片《那夜》是在美国拍摄的。该部电影讲述了一对年轻夫妇和其一岁女儿被困在老旅馆里的故事。

伊朗演员沙哈布· 侯赛尼 （ Shahab Hosseini ）在国际上因演出阿斯哈·法哈蒂电影作品而知名。

2011年他以《分居风暴》于第61届柏林影展获得最佳男演员银熊奖；2016年又以《新居风暴》于第69届坎城影展获得最佳男演员奖。