伊朗常驻联合国代表：美国制裁阻碍伊朗抗疫 国际社会不要承认美方非法制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：最近俄罗斯副外长里亚布科夫表示，伊朗核问题全面协议有利于在中东地区防止新的军事冲突，也有利于改善伊朗同其他国家的经贸关系。在这种情况下，俄主张国际社会尽快取消对伊朗制裁，俄罗斯今后不会批准任何一项针对伊朗的制裁决议。

伊朗常驻联合国代表强调：“尽管一些西方国家声称对伊朗的制裁不包括医药，食品和其他人道主义物品，但毫无疑问的是这些制裁对无辜人民和社会上的弱势群体造成的伤害时最大的。”

拉万希说，在爆发疫情时代对任何国家进行制裁是个十分不公平而危险的行动；因为无疑的是如果一个国家不能在防控疫情方面成功这肯定会影响到其他国家的卫生安全。

他补充道，美国单边制裁对伊朗抗击疫情造成阻碍。他敦促国际社会不要承认和执行这些非法制裁。

最近中国外交部发言人华春莹就美国对伊朗的不公平制裁表示，美方罔顾联合国宪章宗旨和原则及国际法准则，动辄对其他国家采取经济封锁、金融制裁等单边强制措施，强烈冲击国际政治经济秩序和全球治理体系，严重损害受制裁国发展经济和改善民生的能力，对许多无辜民众，包括妇女、儿童、老年人和残疾人的基本人权都造成不容忽视的影响。在当前新冠肺炎疫情全球蔓延的形势下，美方单边强制措施限制防疫物品的运输供应，使受制裁国难以及时进行疫情防控和疫后恢复工作，直接危害有关国家民众生命健康，损害民众特别是弱势群体的权利。

联合国秘书长和人权高专都呼吁缓解和取消单边强制措施。在第75届联大一般性辩论中，多国领导人也都呼吁解除单边强制措施。10月5日，中方在联大三委一般性辩论中代表26个国家作共同发言，再次呼吁立即彻底取消单边强制措施，以确保国际社会全面、有效和高效地应对新冠肺炎疫情。

中方敦促美方正视国际社会的正义呼声，立即停止错误行动，尽快回到全球团结和国际合作的轨道上来。