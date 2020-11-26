从伊朗返华或转机返华，需要做到这些事！

伊朗国家通讯社（IRNA）：现就赴华乘客比较关心的问题集中答复如下：

一、如何申领“防疫健康码国际版”？

答：自11月14日起，自伊朗赴华搭乘航班赴华人员，包括中、外籍乘客，均需提前通过防疫健康码国际版小程序（二维码见附件）或网页版（https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/）上传核酸、血清IgM抗体检测证明，线上申办“HS”绿码或健康状况声明书二维码。

二、中国驻伊朗大使馆接受哪些机构进行的检测？

答：目前，中国驻伊朗大使馆认可的核酸及血清抗体检测机构为德黑兰帕尔斯检测中心（Pars hospital laboratory)。乘客应前往该机构进行检测，并持两项检测双阴性证明向中国驻伊朗大使馆申办“HS”绿码或健康状况声明书二维码。（检测机构具体信息详见链接：http://ir.chineseembassy.org/chn/lsfw_1/txytz/）。

自12月1日起，请在帕尔斯检测中心本部（非机场检测点）接受检测的乘客在申领“HS”绿码或健康状况声明书二维码过程中，在“检测机构”一栏中选择“Pars hospital laboratory”，中国驻伊朗大使馆将对有关申请进行审核，如申请符合要求将审发“HS”绿码或健康状况声明书二维码。

如在帕尔斯检测中心机场检测点接受检测，请在“检测机构”一栏选择“Pars hospital laboratory （airport on-site test）”，审核系统会根据当事人申报的检测结果情况，自动审核并生成相应的“HS”绿码或健康状况声明书二维码。（详见“问题六”相关内容。）

三、如何理解“核酸检测和抗体检测均应于乘客登机前48小时内完成，以采样时间为准”？

答：举例说明乘客应在登机前48小时内完成核酸和血清IgM抗体采样和检测的要求：如您计划11月30日乘机，则应持有采样日期为11月28日至30日的上述两项检测阴性证明。由于复核需要时间，请您在取得检测阴性证明后立即上传，以免影响您的行程。

四、相关航空公司除了在登机前查验中国驻伊朗大使馆审发的“HS”绿码或健康状况声明书二维码，对乘客登机是否还有其他要求？

答：目前，各航空公司从防疫角度出发，对赴华航班乘客登机有较为严格的规定。马汉航空在要求赴华乘客凭双阴性证明向中国驻伊朗大使馆申领健康码的基础上，还要求自伊朗始发的赴华乘客于航班起飞前赴机场进行第二次核酸检测，并对乘客的血清IgG抗体数值亦有一定要求。请您向相关航司了解详情，遵守航司制定的乘机要求，配合做好检测，避免因不符合航司要求而被拒绝登机。

五、当前能否从其他国家经伊朗转机赴华？

答：鉴于伊朗新冠肺炎疫情形势严峻，请有意来伊中转赴华的乘客充分评估来伊转机可能带来的交叉感染等严重的健康和安全风险，慎重选择来伊中转赴华。

确有需要自第三国始发、来伊中转（出机场）赴华的乘客，必须在赴华航班登机前48小时内，在中国驻伊朗大使馆认可的当地检测机构完成第二次核酸及血清IgM抗体的采样和检测，并持两项检测双阴性证明向中国驻伊朗大使馆申办“HS”绿码或健康状况声明书二维码。中国驻其他国家使领馆签发的“HS”绿码或健康状况声明书无法在伊朗使用。

六、我想自第三国经伊朗中转回国，德黑兰伊玛目霍梅尼国际机场是否具备核酸及血清抗体检测条件？

答：据了解，马汉航空已于近期协调中国驻伊朗大使馆认可的帕尔斯检测中心（Pars hospital laboratory），在德黑兰伊玛目霍梅尼国际机场指定区域设置检测点，安排自部分第三国城市始发、搭乘马汉航空联程航班来伊中转（不出机场）赴华的乘客接受第二次核酸和血清抗体检测。根据马汉航空相关通告，只要有任一项检测结果呈阳性的中转乘客将在德黑兰机场附近酒店隔离14天，并根据情况接受下一步诊治，费用自理。关于机场检测的具体情况可向马汉航空或帕尔斯检测中心了解。