中国驻伊大使在伊通社发表署名文章《凝聚共识、提振信心、共促发展》

伊朗国家通讯社（IRNA）：常华为伊朗国家通讯社（IRNA）写的文章全文如下：

近期，一系列重要国际会议以视频形式接连召开，举世瞩目。中国国家主席习近平先后了出席金砖国家、亚太经合组织和二十国集团峰会，并就国际社会统筹疫情防控和经济社会发展、塑造后疫情时代的国际秩序、加强全球经济治理提出了中国主张，就构建中国新发展格局进行了阐释，为当今的国际社会注入了强劲信心和力量。

当前，新冠病毒仍在全球肆虐，各国人民生命安全和身体健康遭受巨大威胁。习近平主席阐述了中国对国际抗疫合作的理念和主张。一是呼吁各方秉持以人民为中心的发展理念，坚持人民至上、生命至上。二是强调团结合作是战胜疫情最有力的武器，各国要以团结取代分歧，以理性消除偏见，尽快凝聚起携手抗疫的最大合力。三是倡导各方积极支持世界卫生组织发挥关键领导作用，加强国际联防联控和远程医疗。中方将继续积极支持并参与疫苗国际合作，落实好世卫组织“新冠肺炎疫苗实施计划”，将同各国特别是发展中国家分享中国疫苗，努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品。

针对疫情凸显的全球经济治理体系的缺陷和不足，习近平主席阐述了中国对全球经济治理的原则主张。习主席提出坚持多边主义、坚持开放包容、坚持互利合作、坚持与时俱进，呼吁国际社会坚定维护联合国的权威和地位，恪守联合国宪章的宗旨和原则，维护以国际法为基础的国际秩序，支持联合国更有效地凝聚全球共识，动员全球资源，协调全球行动。坚定维护以规则为基础、透明、非歧视、开放、包容的多边贸易体制，增强世界贸易组织有效性和权威性，促进自由贸易，维护公平竞争，保障发展中国家的发展权益和空间。要防止国际金融体系改革失去势头，按期完成国际货币基金组织第十六轮份额检查，扩大特别提款权作用，筑牢全球金融安全网，提高发展中国家代表性和发言权。要更加重视数字经济，解决各国对数据安全、数字鸿沟、个人隐私、伦理道德等方面的关切，联合国要就此发挥领导作用。中方提出《全球数据安全倡议》，愿同各方探讨并制定全球数字治理规则。

针对新兴市场和发展中国家作为一个整体可能面临多年未有的经济衰退，习近平主席提出深化新兴市场和发展中国家团结合作。金砖国家是具有全球影响的新兴市场和发展中国家合作机制，是国际事务中一支积极、建设性力量。金砖国家要高举多边主义旗帜，维护以联合国为核心的国际体系，反对单边制裁和“长臂管辖”。要超越意识形态，尊重彼此根据自身国情选择的社会制度、经济模式和发展道路。要推动构建更加平等均衡的全球发展伙伴关系，坚持把民生放在优先位置。金砖国家要积极推动经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”合作，中方将在福建省厦门市建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地，并倡议在金砖国家女性工商联盟框架内举办金砖国家女性创新大赛。

针对经济全球化遭遇逆流，单边主义、保护主义加剧，习近平主席倡导构建亚太命运共同体。强调亚太经济合作从来不是零和博弈、你输我赢的政治游戏，而是相互成就、互利共赢的发展平台。各方要秉持共商共建共享理念，在对话协商基础上妥善处理矛盾和分歧，在互利互惠基础上推进务实合作，不断深化互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系，不断提升区域合作水平，做大亚太合作蛋糕，维护亚太合作正确方向，让亚太经合组织真正行稳致远。中方欢迎区域全面经济伙伴关系协定完成签署，将积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。

习近平主席还全面阐释了中国新发展格局对世界的贡献。中国构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，主要目的是要从扭住扩大内需战略基点、大力推动科技创新、持续深化改革等方面着力，从供给和需求两端发力，全面畅通生产、分配、流通、消费各环节，为实现中国经济长远发展，为促进世界经济稳定复苏注入更为持久的动力。中国经济已深度融入世界经济，中国绝不会走历史回头路，不会谋求“脱钩”或是搞封闭排他的“小圈子”。在新发展格局下，中国市场潜力将充分激发，为世界各国创造更多需求；中国开放的大门将进一步敞开，同世界各国共享发展机遇；中国的对外合作将不断深化，同世界各国实现