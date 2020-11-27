中国：美方立即纠正错误做法，撤销这些非法的制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网消息，在11月26日中国外交部例行记者会上，路透社记者问：美国伊朗事务特别代表艾布拉姆斯周三称，美国以支持伊朗导弹项目为由，将对包括中国公司在内的4个实体实施制裁。中方对此有何评论？

中国外交部发言人赵立坚：中方已就此事向美方提出严正交涉。中方一贯坚决反对美国对其他国家实施单边制裁和“长臂管辖”，我们敦促美方立即纠正错误做法，撤销这些非法的制裁。中方将继续致力于维护国际防扩散体系，严格履行防扩散国际义务，同时也将坚定维护自身的合法权益。