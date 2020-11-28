伊朗科学家遭暗杀，最高领袖发声 要求为法赫里扎德烈士报仇

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）28日要求惩罚那些关联杀害伊朗国防部研究与创新组织主任莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）的人。

阿亚图拉·哈梅内伊28日在其官网站发布声明，说伊方首要事项是“明确惩罚”凶手和下令杀害法赫里扎德的人。

伊朗最高领袖表达对这位人民英雄的崇敬之情并说，我们应该让这位人民英雄精神照亮我们前行之路，向这位烈士学习并继续前行的坚定信心。

伊朗国防部研究与创新组织主任莫森·法赫里扎德博士（Mohsen Fakhrizadeh）前一天在伊朗首都德黑兰市郊一座城市奥贝萨尔德（Abesard）遇恐怖袭，送医不治牺牲。

与此同时，伊朗国防部在一份声明证实，国防部研究和创新组织主任莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）遭遇恐怖袭击，经抢救无效牺牲。

伊朗国防部在其声明中称，当地时间周五下午，武装恐怖分子袭击了一辆载有国防部研究和创新组织主任莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）的车辆。在其保镖团队与恐怖分子的冲突中，法赫里扎德受到重伤并被送往医院。几分钟后，法赫里扎德因抢救无效牺牲。

伊朗武装部队在声明中表示：“遗憾的是，医疗小组没有成功救活他。几分钟前，这位管理者和科学家经过多年的努力和奋斗，成就了烈士的崇高地位。”