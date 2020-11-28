2020年11月28日 下午5:58
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伊朗总统：敌人须知，暗杀行为不会减弱伊朗人民加快发展科学的决心

伊朗总统：敌人须知，暗杀行为不会减弱伊朗人民加快发展科学的决心

伊通社（IRNA）德黑兰11月28电 伊朗总统鲁哈尼就我国国防部研究与创新组织主任遭恐怖袭击牺牲事件发表声明强调，伊朗的敌人必须知道，暗杀行为不仅不会减弱伊朗人民加快发展科学的决心，反而使伊朗更加坚定。

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总统鲁哈尼28日就我国国防部研究与创新组织主任遭恐怖袭击牺牲事件发表声明。

在声明中鲁哈尼谴责以色列方面刺杀了伊朗重要的科学家穆赫森·法克里扎德。

鲁哈尼表示，这种恐怖主义行动是源于敌人在面对伊朗科学发展的能力，以及他们在该地区乃至世界接连不断的失败所带来的无力感。

他强调，伊朗的敌人必须知道，暗杀行为不仅不会减弱伊朗人民加快发展科学的决心，反而使伊朗更加坚定。伊朗国防部将加大努力和投入，并通过有效的部署来填补法克里扎德的空白。此外，他对于在暗杀中死亡的法克里扎德表示深切的哀悼。

伊朗国防部研究与创新组织主任莫森·法赫里扎德博士（Mohsen Fakhrizadeh）前一天在伊朗首都德黑兰市郊一座城市奥贝萨尔德（Abesard）遇恐怖袭，送医不治牺牲。

与此同时，伊朗国防部在一份声明证实，国防部研究和创新组织主任莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）遭遇恐怖袭击，经抢救无效牺牲。

伊朗国防部在其声明中称，当地时间周五下午，武装恐怖分子袭击了一辆载有国防部研究和创新组织主任莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）的车辆。在其保镖团队与恐怖分子的冲突中，法赫里扎德受到重伤并被送往医院。几分钟后，法赫里扎德因抢救无效牺牲。

伊朗武装部队在声明中表示：“遗憾的是，医疗小组没有成功救活他。几分钟前，这位管理者和科学家经过多年的努力和奋斗，成就了烈士的崇高地位。”

昨晚伊朗外长扎里夫当天在社交媒体上发表声明，谴责这一恐怖主义行径，并呼吁国际社会抵制此类行为。

他还表示，有“严重迹象”表示以色列策划了袭击，但他并未对此进行详细说明。
 

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