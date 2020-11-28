伊朗总统：敌人须知，暗杀行为不会减弱伊朗人民加快发展科学的决心

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总统鲁哈尼28日就我国国防部研究与创新组织主任遭恐怖袭击牺牲事件发表声明。

在声明中鲁哈尼谴责以色列方面刺杀了伊朗重要的科学家穆赫森·法克里扎德。

鲁哈尼表示，这种恐怖主义行动是源于敌人在面对伊朗科学发展的能力，以及他们在该地区乃至世界接连不断的失败所带来的无力感。

他强调，伊朗的敌人必须知道，暗杀行为不仅不会减弱伊朗人民加快发展科学的决心，反而使伊朗更加坚定。伊朗国防部将加大努力和投入，并通过有效的部署来填补法克里扎德的空白。此外，他对于在暗杀中死亡的法克里扎德表示深切的哀悼。

伊朗国防部研究与创新组织主任莫森·法赫里扎德博士（Mohsen Fakhrizadeh）前一天在伊朗首都德黑兰市郊一座城市奥贝萨尔德（Abesard）遇恐怖袭，送医不治牺牲。

与此同时，伊朗国防部在一份声明证实，国防部研究和创新组织主任莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）遭遇恐怖袭击，经抢救无效牺牲。

伊朗国防部在其声明中称，当地时间周五下午，武装恐怖分子袭击了一辆载有国防部研究和创新组织主任莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）的车辆。在其保镖团队与恐怖分子的冲突中，法赫里扎德受到重伤并被送往医院。几分钟后，法赫里扎德因抢救无效牺牲。

伊朗武装部队在声明中表示：“遗憾的是，医疗小组没有成功救活他。几分钟前，这位管理者和科学家经过多年的努力和奋斗，成就了烈士的崇高地位。”

昨晚伊朗外长扎里夫当天在社交媒体上发表声明，谴责这一恐怖主义行径，并呼吁国际社会抵制此类行为。

他还表示，有“严重迹象”表示以色列策划了袭击，但他并未对此进行详细说明。

