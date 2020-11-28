伊朗国防部长哈塔米宣布被暗杀的科学家是领导抗击新冠疫情的先锋

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗国防部长哈塔米将军当天接受国家电视台采访，透露暗杀事件的细节。

伊朗国防部部长说，昨日（27号）下午，武装恐怖分子袭击了一辆载有国防部研究和创新组织主任莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）的车辆。在其保镖团队与恐怖分子的冲突中，法赫里扎德受到重伤并被送往医院。几分钟后，法赫里扎德因抢救无效牺牲。

哈塔米将军表示，“遗憾的是，医疗小组没有成功救活他。几分钟前，这位管理者和科学家经过多年的努力和奋斗，成就了烈士的崇高地位。”

他称，穆森·法赫里扎德是主管国防科研的副国防部长。他不仅是在国防领域的著名科学家，还是领导抗击新冠疫情的先锋。

伊朗常驻联合国代表马吉德∙塔赫特∙拉万希（Majid Takht Ravanchi）28日致信联合国秘书长和安理会当月轮值主席，称伊朗对暗杀法克里扎德予以“最强烈的谴责”，“希望联合国秘书长和安理会强烈谴责这一非人道的恐怖主义行为，并对肇事者采取必要措施”。

该信件称，多名伊朗“顶尖科学家”在近十年遭到暗杀。“我们掌握的确凿证据清楚地表明，某些外国势力是这些暗杀行动的幕后黑手”，并强调“伊朗保留保护人民和本国利益的必要行动的权利。”

伊朗国防部研究与创新组织主任莫森·法赫里扎德博士（Mohsen Fakhrizadeh）前一天在伊朗首都德黑兰市郊一座城市奥贝萨尔德（Abesard）遇恐怖袭，送医不治牺牲。

与此同时，伊朗国防部在一份声明证实，国防部研究和创新组织主任莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）遭遇恐怖袭击，经抢救无效牺牲。

今日（28日）伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）呼吁对暗杀我国国防部研究与创新组织主任穆赫森·法赫里扎德的对象进行“明确惩罚”。

与此同时，伊朗总统鲁哈尼就我国国防部研究与创新组织主任遭恐怖袭击牺牲事件发表声明强调，伊朗的敌人必须知道，暗杀行为不仅不会减弱伊朗人民加快发展科学的决心，反而使伊朗更加坚定。