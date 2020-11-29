伊朗议会议长：法赫里扎德的殉难将为伊朗的进步打开新的窗口

伊朗国家通讯社（IRNA）：在伊朗首席核科学家莫森·法赫里扎德博士遭恐怖袭击牺牲后，伊朗伊斯兰议会议长穆罕默德·巴吉尔·卡利巴夫（Mohammd Bagher Ghalibaf）29日呼吁伊朗对此作出严厉回应。

卡利巴夫当天在议会会议上说，敌人再次采取暗杀行动，这是消灭伊朗科学家们最不人道的方法。“只有（伊朗）强烈回应，否则敌人不会（为其行为）后悔。这不仅可以威慑敌人未来可能犯下的错误，而且可以为这一罪行报仇。”

卡利巴夫还说，法赫里扎德的殉难将为伊朗的进步打开新的窗口，并将让“狂暴的恐怖分子及其资助者（为其行为）感到后悔”。

伊朗国防部研究与创新组织主任莫森·法赫里扎德博士（Mohsen Fakhrizadeh）前一天在伊朗首都德黑兰市郊一座城市奥贝萨尔德（Abesard）遇恐怖袭，送医不治牺牲。

与此同时，伊朗国防部在一份声明证实，国防部研究和创新组织主任莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）遭遇恐怖袭击，经抢救无效牺牲。

伊朗国防部在其声明中称，当地时间周五下午，武装恐怖分子袭击了一辆载有国防部研究和创新组织主任莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）的车辆。在其保镖团队与恐怖分子的冲突中，法赫里扎德受到重伤并被送往医院。几分钟后，法赫里扎德因抢救无效牺牲。

伊朗武装部队在声明中表示：“遗憾的是，医疗小组没有成功救活他。几分钟前，这位管理者和科学家经过多年的努力和奋斗，成就了烈士的崇高地位。”

今日（28日）伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）呼吁对暗杀我国国防部研究与创新组织主任穆赫森·法赫里扎德的对象进行“明确惩罚”。

与此同时，伊朗总统鲁哈尼就我国国防部研究与创新组织主任遭恐怖袭击牺牲事件发表声明强调，伊朗的敌人必须知道，暗杀行为不仅不会减弱伊朗人民加快发展科学的决心，反而使伊朗更加坚定。