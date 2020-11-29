土耳其谴责暗杀伊朗科学家法赫里扎德事件

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社报道，土耳其外交部声明中称：“很遗憾，伊朗科学家穆赫森∙法赫里扎德在德黑兰遭武装袭击死亡。我们谴责这一卑鄙的谋杀行为，并对伊朗政府及死者家属表示慰问。土耳其反对任何破坏地区和平与安宁的企图，还反对任何形式的恐怖主义行为，无论谁是犯罪分子或目标。”

土耳其外交部表示，希望查明这次袭击的所有责任人并将其绳之以法，还建议“各方避免采取将导致地区局势升级的行为”。

伊朗外长扎里夫指出以色列参与谋杀科学家的证据，敦促国际社会结束双重标准政策，并谴责“国家恐怖主义”行为。

伊朗总统鲁哈尼表示，一定会对谋杀核物理学家的问题作出回应。以色列总理办公室回答卫星通讯社问题时表示，不对伊朗政府关于以色列似乎涉嫌参与杀害法赫里扎德的言论发表评论。

此前28日，欧盟外交部门谴责杀害法赫里扎德的行为。德国外交部新闻处也表示，袭击发生后，可能存在波斯湾地区局势升级的危险。

伊朗国防部研究与创新组织主任莫森·法赫里扎德博士（Mohsen Fakhrizadeh）前一天在伊朗首都德黑兰市郊一座城市奥贝萨尔德（Abesard）遇恐怖袭，送医不治牺牲。

与此同时，伊朗国防部在一份声明证实，国防部研究和创新组织主任莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）遭遇恐怖袭击，经抢救无效牺牲。

伊朗国防部在其声明中称，当地时间周五下午，武装恐怖分子袭击了一辆载有国防部研究和创新组织主任莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）的车辆。在其保镖团队与恐怖分子的冲突中，法赫里扎德受到重伤并被送往医院。几分钟后，法赫里扎德因抢救无效牺牲。

伊朗武装部队在声明中表示：“遗憾的是，医疗小组没有成功救活他。几分钟前，这位管理者和科学家经过多年的努力和奋斗，成就了烈士的崇高地位。”

今日（28日）伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）呼吁对暗杀我国国防部研究与创新组织主任穆赫森·法赫里扎德的对象进行“明确惩罚”。

与此同时，伊朗总统鲁哈尼就我国国防部研究与创新组织主任遭恐怖袭击牺牲事件发表声明强调，伊朗的敌人必须知道，暗杀行为不仅不会减弱伊朗人民加快发展科学的决心，反而使伊朗更加坚定。