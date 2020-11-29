俄议员：伊朗不会给出敌人发动战争的理由

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社消息，他在推特上写道：“伊朗对法赫里扎德遇害事件的反应未必将是挑衅性的。德黑兰对美国重返伊朗核计划协议感兴趣。显然，谋杀事件是为了加剧紧张局势并破坏这一情况。伊朗不会给出发动战争的理由，这正是其敌人所期待的。”

伊朗国防部研究与创新组织主任莫森·法赫里扎德博士（Mohsen Fakhrizadeh）27日在伊朗首都德黑兰市郊一座城市奥贝萨尔德（Abesard）遇恐怖袭，送医不治牺牲。

与此同时，伊朗国防部在一份声明证实，国防部研究和创新组织主任莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）遭遇恐怖袭击，经抢救无效牺牲。

伊朗国防部在其声明中称，当地时间周五下午，武装恐怖分子袭击了一辆载有国防部研究和创新组织主任莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）的车辆。在其保镖团队与恐怖分子的冲突中，法赫里扎德受到重伤并被送往医院。几分钟后，法赫里扎德因抢救无效牺牲。

伊朗武装部队在声明中表示：“遗憾的是，医疗小组没有成功救活他。几分钟前，这位管理者和科学家经过多年的努力和奋斗，成就了烈士的崇高地位。”

今日（28日）伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）呼吁对暗杀我国国防部研究与创新组织主任穆赫森·法赫里扎德的对象进行“明确惩罚”。

与此同时，伊朗总统鲁哈尼就我国国防部研究与创新组织主任遭恐怖袭击牺牲事件发表声明强调，伊朗的敌人必须知道，暗杀行为不仅不会减弱伊朗人民加快发展科学的决心，反而使伊朗更加坚定。