伊朗情报部长称已掌握不少暗杀法克里扎德的线索

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗情报部长马哈茂德·阿拉维（Mahmoud Alavi）就伊朗科学家遇恐怖袭牺牲事件表示，我们已掌握不少暗杀法克里扎德的线索，但是目前因为一些情报和安全方面的事情不能宣布的。

29日晚，伊朗情报部公共关系处发表关于牺牲伊朗核科学家法克里扎德的声明。

声明表示，通过情报部工作人员的相关行动，伊朗已经获取关于本次恐怖袭击的部分线索，将在之后向公众宣布更多信息。

此外，声明还对在暗杀中遇难的伊朗高级核科学家法克里扎德表示深切哀悼。

伊朗国防部研究与创新组织主任莫森·法赫里扎德博士（Mohsen Fakhrizadeh）27日在伊朗首都德黑兰市郊一座城市奥贝萨尔德（Abesard）遇恐怖袭，送医不治牺牲。

与此同时，伊朗国防部在一份声明证实，国防部研究和创新组织主任莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）遭遇恐怖袭击，经抢救无效牺牲。

伊朗国防部在其声明中称，当地时间周五下午，武装恐怖分子袭击了一辆载有国防部研究和创新组织主任莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）的车辆。在其保镖团队与恐怖分子的冲突中，法赫里扎德受到重伤并被送往医院。几分钟后，法赫里扎德因抢救无效牺牲。

伊朗武装部队在声明中表示：“遗憾的是，医疗小组没有成功救活他。几分钟前，这位管理者和科学家经过多年的努力和奋斗，成就了烈士的崇高地位。”

28日伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）呼吁对暗杀我国国防部研究与创新组织主任穆赫森·法赫里扎德的对象进行“明确惩罚”。

同时，伊朗总统鲁哈尼就我国国防部研究与创新组织主任遭恐怖袭击牺牲事件发表声明强调，伊朗的敌人必须知道，暗杀行为不仅不会减弱伊朗人民加快发展科学的决心，反而使伊朗更加坚定。