俄外交部：莫斯科对伊朗科学家遇恐怖袭牺牲事件表示强烈谴责

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社报道，消息中称：“我们坚决谴责11月27日伊朗物理学家法赫里扎德遇袭身亡事件。我们对这种带有挑衅性质的恐怖主义行为表示严重关切，此举显然是旨在破坏地区稳定局势，并导致该地区潜在的冲突升级。”

俄罗斯外交部发布的消息称：“无论谋杀案的策划者是谁，试图利用该事件来实现自己的政治利益，都应该追究其责任。”

与此同时，中国外交部发言人华春莹说，中方对伊朗科学家遇袭身亡感到震惊，对这一暴力犯罪行径表示谴责，希望该事件得到彻查。

她表示，中方反对任何加剧地区局势紧张、破坏地区和平稳定的行径。当前地区局势高度复杂敏感，各方应该共同致力于缓解地区紧张局势，维护地区的和平稳定。

伊朗国防部研究与创新组织主任莫森·法赫里扎德博士（Mohsen Fakhrizadeh）27日在伊朗首都德黑兰市郊一座城市奥贝萨尔德（Abesard）遇恐怖袭，送医不治牺牲。

与此同时，伊朗国防部在一份声明证实，国防部研究和创新组织主任莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）遭遇恐怖袭击，经抢救无效牺牲。

伊朗国防部在其声明中称，当地时间周五下午，武装恐怖分子袭击了一辆载有国防部研究和创新组织主任莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）的车辆。在其保镖团队与恐怖分子的冲突中，法赫里扎德受到重伤并被送往医院。几分钟后，法赫里扎德因抢救无效牺牲。

伊朗武装部队在声明中表示：“遗憾的是，医疗小组没有成功救活他。几分钟前，这位管理者和科学家经过多年的努力和奋斗，成就了烈士的崇高地位。”

28日伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）呼吁对暗杀我国国防部研究与创新组织主任穆赫森·法赫里扎德的对象进行“明确惩罚”。

同时，伊朗总统鲁哈尼就我国国防部研究与创新组织主任遭恐怖袭击牺牲事件发表声明强调，伊朗的敌人必须知道，暗杀行为不仅不会减弱伊朗人民加快发展科学的决心，反而使伊朗更加坚定。