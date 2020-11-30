伊朗邀上合组织的成员国参与建设恰巴哈尔至扎黑丹铁路项目

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗第一副总统贾汉吉里30日下午出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十九次会议。中国国务院总理李克强、俄罗斯总理米舒斯京、哈萨克斯坦总理马明、塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达、乌兹别克斯坦总理阿里波夫、吉尔吉斯斯坦代总理诺维科夫、印度副总统奈杜、巴基斯坦政府代表以及观察员国代表等与会。会议以视频方式举行。

贾汉吉里在讲话中表示，“伊朗当前同时在与新冠疫情和美国制裁两个病毒作斗争。当伊朗疫情严重的时候，美国却加强了对德黑兰的药物制裁，使得伊朗国内缺医少药。这就是他们明显的压迫以及不人道和反人权的行为。”

伊朗第一副总统表示，“不幸的是，尽管伊朗这些年积极地参与反恐怖主义的行动并向有关国家如伊拉克和叙利亚提供帮助但是如今，伊朗却自己遭受了国家恐怖主义的威胁。”

他说：“在上述框架内去年伊朗反恐斗争的英雄卡塞姆·索莱马尼（Ghasem Soleimani）将军被暗杀，而最近伊朗科学家和国防部研究部门的负责人莫森·法赫里扎德博士（Mohsen Fakhrizadeh）牺牲；这些事件都是对伊朗实施国家恐怖主义的明显例子。”

据伊通社报道，贾汉吉里补充说：“我们希望国际和地区机构以及各方在面对国家恐怖主义时不要保持沉默，并通过谴责这种不人道的行为避免这些罪犯行为再次发生。”

伊朗第一副总统强调，“毫无疑问但是德黑兰就其核科学家遭暗的事件或将“理智和决定性地报复。”

他说，“伊朗巨大的地缘政治和地缘经济潜力会对上海合作组织的实力产生重要影响；伊朗作为该地区拥有最丰富的能源枢纽和优秀运输之道的国家，准备与上合组织成员国积极合作并推进各方共同的经济目标。”

贾汉吉里邀请参加会议的各国参与伊朗自由区恰巴哈尔港建设并表示，“伊朗恰巴哈尔港在各领域拥有巨大的潜力；参加这次会议的各国能在如一带一路、南北走廊或巴基斯坦经济走廊等宏达项目的框架内积极地考虑该港口的潜力并参与其建设。”

伊朗第一副总统补充道，就上述潜力而言，尽管受到美国的非法制裁，伊因为查巴哈尔港口及其铁路连到阿富汗和中亚沿线的重要性，伊朗已开始建设查恰巴哈尔至扎黑丹（Zahedan）铁路的项目；我想借此机会邀上海合作组织的成员国参加这一巨大的项目。”