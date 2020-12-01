中国高度赞赏伊朗不畏强权的顽强斗争精神

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网消息，2020年11月30日，中国常驻维也纳联合国代表王群大使出席“新冠肺炎疫情下的单边制裁措施及其影响”视频研讨会，呼吁国际社会抵制单边主义逆流和单边制裁措施等倒行逆施，共同发出强有力的反对声音，进一步凝聚起维护多边主义和国际公平正义的强大共识。

王群说，单边制裁措施是美对外政策中欺凌别国的一个基本工具，给许多国家造成巨大灾难。面对全球疫情，美非但没有收敛，反而变本加厉，不断扩大单边制裁措施实施范围，强化执行力度，在错误道路上越走越远。

王群强调，疫情之下，美单边制裁措施的影响更显恶劣、更具危害性。它使有关国家经济雪上加霜，削弱其获取必要抗疫资源的能力，侵犯相关国家基本人权；加剧地区矛盾，威胁地区和平与安全，造成中东等地区局势持续紧张；助长全球化逆流，损害全球经济治理，延缓世界经济复苏进程；损害国际团结，也破坏公平正义和国际法治。

王群高度赞赏伊朗、古巴和委内瑞拉等国不畏强权的顽强斗争精神，表示，单边主义没有出路，世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一套规则，就是以联合国宪章为基础的国际关系基本准则。多边主义不是一种选项，而是一种必须。任何搞霸权、霸凌、霸道的行径都行不通。国际关系只能以规则协调，不能谁的拳头大就听谁的。“大国更应该有大的样子”，大国更应作出表率，尊重他国发展权，带头维护国际法。

王群说，面对疫情，国际社会更要精诚合作、互帮互助。中方坚持推动以团结取代分歧，以理性消除偏见，凝聚起各国携手抗疫的最大气力。中方将以人类卫生健康共同体理念为指引，努力让疫苗成为各国特别是发展中国家人民用得上、用得起的公共产品。

王群介绍了习近平主席近期在联合国、金砖国家、亚太经合组织、二十国集团等多边会议场合的重要讲话和理念，强调中国将继续坚定致力于为发展中国家伸张正义、维护发展中国家共同利益。在反对单边霸凌行径、维护国际公平正义问题上，中国不会缺席，将永远站在历史正确的一边。中国将始终同与会各方同呼吸、共命运，携手应对各种风险挑战。

本次研讨会由伊朗、古巴、委内瑞拉三国常驻维也纳联合国代表团倡议举办。中国、俄罗斯、巴基斯坦、菲律宾、越南、南非、白俄罗斯等四十个国家大使出席。近二十个国家在会上纷纷发言，齐声谴责个别西方大国在新冠疫情期间顽固坚持单边制裁措施，给有关国家的经济发展和民生带来深重灾难，呼吁国际社会进一步提升对单边制裁措施巨大负面影响的认识，携手抵制此类不公正的胁迫措施，为各方有力开展抗疫斗争和抗疫国际合作创造条件，维护各方特别是发展中国家正当发展权益和基本人权。

会议结束后发表联合公报，批评有关国家采取单边制裁措施违反国际法，严重背离国际关系基本准则；强调疫情进一步放大了单边制裁措施的负面影响，严重损害有关国家及其人民的诸多权利；强调疫情当前，各方应加强团结、同舟共济，抛开分歧集中精力投入抗疫；呼吁各方坚持走多边主义道路，维护以联合国为核心的国际体系；强调全球治理应秉持共商共建共享原则，推动各国权利平等、机会平等、规则平等。