美国的制裁和非法行为在维也纳研讨会上受到谴责

伊通社（IRNA）德黑兰11月29电 卡利巴夫当天在议会会议上说，敌人再次采取暗杀行动，这是消灭伊朗科学家们最不人道的方法。“只有（伊朗）强烈回应，否则敌人不会（为其行为）后悔。这不仅可以威慑敌人未来可能犯下的错误，而且可以为这一罪行报仇。”