美国的制裁和非法行为在维也纳研讨会上受到谴责

伊朗国家通讯社（IRNA）：近日，伊朗、古巴和委内瑞拉举办了有38个国家参加的线上研讨会，其中，16个国家的常驻代表和大使，以及单边措施及其对人权利益影响问题的特别报告员和南方合作中心负责人发表了讲话。
研讨会结束时，19个国家发表了一项联合声明。
伊朗伊斯兰共和国、俄罗斯、中国、南非、巴基斯坦、尼加拉瓜、古巴、委内瑞拉、缅甸、叙利亚、纳米比亚、巴勒斯坦、白俄罗斯、朝鲜、津巴布韦、玻利维亚、布隆迪、厄立特里亚、老挝。
伊通社（IRNA）伦敦12月02电 在"新冠病毒框架内的单方面胁迫"外交研讨会上，发言人一同谴责了美国单方面制裁和非法行为，并呼吁美国取消制裁，特别是在目前新冠病毒的危机背景下。
伊朗国家通讯社（IRNA）：近日，伊朗、古巴和委内瑞拉举办了有38个国家参加的线上研讨会，其中，16个国家的常驻代表和大使，以及单边措施及其对人权利益影响问题的特别报告员和南方合作中心负责人发表了讲话。
研讨会结束时，19个国家发表了一项联合声明。
伊朗伊斯兰共和国、俄罗斯、中国、南非、巴基斯坦、尼加拉瓜、古巴、委内瑞拉、缅甸、叙利亚、纳米比亚、巴勒斯坦、白俄罗斯、朝鲜、津巴布韦、玻利维亚、布隆迪、厄立特里亚、老挝。
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