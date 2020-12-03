伊朗驻华大使：在美国重返《伊核协议》前，伊朗不会与拜登展开接触

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻华大使穆罕默德·克沙瓦尔兹扎德2日在接受《环球时报》专访时表示，伊朗获得的初步证据显示，未来或将还有“一长串”类似核科学家法克里扎德那样的“暗杀事件”在“敏感地区”发生。伊朗将采取一切必要措施，保护其民众和自身利益“免受美国和以色列可能采取的任何冒险性措施伤害，尤其是在美国现任政府余下的任期内”。他同时表示，在美国重返《伊朗核问题全面协议》前，伊朗不会与拜登团队展开接触。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社11月27日报道，59岁的伊朗国防部研究和创新机构负责人、首席核科学家穆赫辛·法克里扎德在德黑兰附近的一个城镇被暗杀。随后，伊朗国防部发布声明称，法克里扎德的汽车遭到不明恐怖分子的自杀式爆炸袭击，并遭到开枪射击，法克里扎德在被送到医院后不治身亡。

伊朗总统鲁哈尼在11月28日的电视内阁会议中称，伊朗人民不会落入以色列的圈套中，“伊朗肯定会在适当的时候对我们科学家的殉难作出回应”。而伊朗国营的全球卫星电视台阿语频道则指控以色列情报特务局“摩萨德”谋杀了这位科学家。

伊朗会采取何种“报复”措施，以回应法克里扎德之死？2日，伊朗驻华大使克沙瓦尔兹扎德对《环球时报》表示，伊朗将找到暗杀法克里扎德的凶手和代理人，并“通过国际法对其进行惩处”。此外，伊朗伊斯兰议会11月29日通过的一项旨在将浓缩铀丰度提高至20%或更多的法案，也是伊朗的反应措施之一。

这名伊朗驻华外交官表示，针对未来可能发生的更多针对性暗杀行动，伊朗正寻求国际社会共同发声，并协调地区其他国家共同应对。伊朗将在合法防御的框架内，来抵御这些“有组织的恐怖主义行为”。

有媒体分析认为，法克里扎德之死可能使伊朗与以色列和美国的关系进一步恶化。《纽约时报》评论称，这次暗杀行动将进一步破坏伊核协议，挤压美国新政府未来与伊朗的外交接触空间。

对此，克沙瓦尔兹扎德对《环球时报》表示，伊朗希望美国下届政府能明确谴责特朗普在过去四年中的对伊政策，并弥补特朗普政府对伊朗实施的反人道措施。“美国下任政府必须采取重大措施，以弥补过去的错误，以及那些有损美国形象的事情……如果未来美国政府有这样的意愿，我认为将会有助于问题的解决。”

“伊朗和美国可以决定并宣布，回到2017年1月20日（特朗普就职前）的状态，这将很好地解决很多问题。”他补充道，接下来，两国才可以继续在其他不同议题上推动更多进展。

克沙瓦尔兹扎德表示，因此，在美国重返《伊朗核问题全面协议》前，伊朗不会同拜登团队展开接触。“重要的是（美国采取的）实际措施，而非言语、分析或推测。”