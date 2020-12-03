印度希望在拜登上任后恢复从伊朗和委内瑞拉进口石油

伊朗国家通讯社（IRNA）：据半岛电视台消息，自美国现任总统特朗普2017年上任以来对伊朗和委内瑞拉这两个欧佩克成员国单方面实施制裁之后，印度从这两个国家进口的石油数量大幅减少。

普拉丹在回答有关他是否希望拜登政府放松对伊朗和委内瑞拉制裁相关问题时表示，“作为买家，我希望有更多的渠道购买（石油），我应该有更多目的国购买（石油）。”

印度——该国曾是仅次于中国的伊朗最大客户——已于2019年5月停止从德黑兰购买石油，与此同时，特朗普实施制裁以遏制伊朗核计划，并对委内瑞拉实施制裁，进一步隔离总统尼古拉‧马杜罗（Nicolas Maduro）独裁政权，在此之后几个月，印度大幅减少了从委内瑞拉进口的石油数量。

印度加尔各答市郊油站的一名工人在检查油位 (路透)

拜登——他曾在美国前总统奥巴马政府担任副总统职位，在拜登担任美国副总统期间，伊朗于2015年与世界六大国签署了伊核协议——曾表示，他希望为德黑兰提供一条重返外交的道路。

印度是世界第三大石油进口国和消费国，该国希望通过实现石油进口多元化来购买廉价的石油，以削减进口费用并节省外汇。

对伊朗和委内瑞拉的制裁造成每天最多封锁300万桶石油出口，占世界供应的3％。

由俄罗斯国有石油巨头俄罗斯石油公司（Rosneft）拥有的印度纳亚拉能源有限公司（Nayara Energy Ltd.）于今年6月停止了从委内瑞拉进口石油，而印度“信实工业”（Reliance Industries）已获得许可，直到10月才可以开始从美国继续进口石油以换取柴油。

普拉丹表示，印度和美国之间有着牢固的联系，他并表示，“两国相互依赖，我们的关系是稳固的，根深蒂固的。”

与此同时，普拉丹还敦促石油生产商朝着更合理和负责任的价格努力，以帮助亚洲买家。

普拉丹表示，垄断的日子已经一去不复返了，石油生产者必须意识到消费者的愿望。”