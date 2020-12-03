谁从伊朗核科学家遭遇暗杀中受益？

伊朗国家通讯社（IRNA）：俄罗斯新闻网站News.ru的一份报告称，暗杀伊朗核物理学家穆赫辛·法赫里扎德符合反对美国恢复2015年伊朗核协议相关会谈的国际各方的利益，恢复谈判是美国当选总统乔·拜登本月初在总统选举竞选期间做出的一项承诺。

专门从事中东事务研究的俄罗斯记者伊戈尔·伊因瓦里诺夫在俄罗斯网站发布的报告中说，“伊朗核计划工程师”27日在德黑兰附近的汽车内被暗杀，不大可能会影响核计划的开发工作，因此，谁是暗杀幕后凶手的调查不会进行。

美国前驻叙利亚特使、大西洋战略研究中心叙利亚事务专家弗雷德·霍夫认为，在不研究或试图推测暗杀责任方和行凶者身份的情况下，诚然这次暗杀 “符合担心美国新政府恢复伊朗核协议的相关方的观点、目标和利益，因为它们认为达成这类协议从根本上来说就是错误的” 。

霍夫曾在美国前总统贝拉克·奥巴马行政团队工作过，他补充说，在德黑兰以东“阿布沙德·达马万德”地区进行“定点清除”核物理学家的行动，原则上不太可能阻碍伊朗计划的发展，针对伊朗最杰出的核科学家的目的可能是特定圈子发出讯息。

伊戈尔·伊因瓦里诺夫警告说，这不是伊朗第一次失去与核计划有关的科学家。2012年，身份不明的人暗杀了纳坦兹铀浓缩设施的研究员穆斯塔法·艾哈迈迪·罗尚；2009年，德黑兰大学的核物理教授马苏德·阿里·穆罕默迪和核科学家马吉德·沙赫里亚里被杀害。

伊朗前国防部长兼最高领导人阿里·哈梅内伊的军事顾问侯赛因·德甘表示，法赫里扎德遇害是最近几周以色列通过美国总统唐纳德·特朗普的政府对伊朗施加压力的增加，德甘补充说，在盟友特朗普在任的最后几天，以色列人试图增加对伊朗的压力，将伊朗拖入一场全面战争。

伊戈尔·伊因瓦里诺夫提到，伊朗常驻联合国代表马吉德·塔赫特·拉万奇向联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯和联合国安理会致信，他在信中说，清算这位著名核科学家的罪行是为了阻挠伊朗科技的发展。

尽管美国和以色列拒绝就法赫扎扎德暗杀事件发表评论，但英国网站“中东之眼(Middle East Eye)”发布的报告表明，发生的事情可能是以色列的单方面行动。

该网站还补充说，几天前，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在对沙特阿拉伯的秘密访问中，曾试图说服沙特当局在乔·拜登将于明年1月正式上台前打击伊朗的核设施。

“中东之眼”的消息人士称，沙特王王储穆罕默德·本·萨勒曼果断拒绝了内塔尼亚胡的提议，而内塔尼亚胡则得到了同时访问沙特的美国国务卿迈克·蓬佩奥的支持。