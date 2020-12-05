《小鞋子》伊朗名导马基德透露，明年开拍一部中国电影，很可能就在杭州拍

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国媒体消息，此次马基德导演远渡重洋来到中国，在到杭州之前被隔离的14天中，他说最希望的是能和一个朋友坐下来聊聊天。

当日，看到热情的学子们坐满了教室，台上的马基德·马基迪十分开心：“我很久没有见到这么热闹的场面了……疫情期间，我们失去了太多。后疫情时代，我们需要更多地去热爱生活，去珍惜时间，去爱自己的爱人。”

据悉，马基德导演此行是应天鹏传媒邀请，计划在天鹏传媒设立导演工作室，深度开发合作“一带一路”的故事。他也是继著名国际电影大师比利·奥古斯特导演之后，又一名与天鹏传媒结缘“联姻”的国际电影大师。马基德·马基迪的加入，也是天鹏传媒拓宽国际化发展前景，完善国际化团队建设的重要一步。亦是伊朗电影人与浙江故事的续写，也是两国文化深入交流互动的新开始。

现场还举行了美院客座教授聘任仪式，聘请马基德·马基迪为中国美术学院客座教授，美院高世名院长为其颁发了聘任证书。

说起伊朗电影，很多影迷都看过马基德·马基迪导演的《小鞋子》。该片获第71届奥斯卡最佳外语片提名，豆瓣评分高达9.2分，在豆瓣前250电影中排名第71位。

马基德·马基迪是伊朗著名的导演、编剧、制片人。1992年，他执导个人首部电影《手足情深》，入选戛纳电影节“导演双周”单元 。

1997年，马基德·马基迪凭借《小鞋子》成为蜚声世界影坛的伊朗导演。

这次电影沙龙以“唯爱无须高歌：从《小鞋子》到《太阳之子》，儿童视角下被诗意化的生活哲学”为主题，回顾了导演马基德·马基迪的电影之路，并就马基德的电影理念和创作方法等进行了交流。

提起《小鞋子》的创作，马基德导演说那是一段艰苦而难忘的岁月。《小鞋子》和他的其他电影一样，灵感都来自现实生活。

“我是在采风的时候遇到的一个家庭中的兄妹，加上我童年的经历，很有感触，就想拍成电影。我是个实干家，想干就干。《小鞋子》之前，拍了两部片子，虽然拿了奖，但商业上不是很好。所以找了两年投资，仍一无所获。”

筹拍期间，马基德导演拿着剧本去寻找商业洽谈，许多投资商认为这个作品的故事性不足，缺乏投资价值，都拒绝了。

那两年，马基德也和自我进行着强烈的思想斗争——是和商业妥协还是坚持自己的艺术理想？马基德选择了后者，即便再困苦也要将《小鞋子》创作出来。

在朋友的帮助下，《小鞋子》终于开机了。不足4万美元的预算，工作人员每天报酬只有盒饭钱，但最终斩获了各大电影节60多个奖项，以200万美元的价格被收购，获得了艺术和商业上的双丰收。

他说，创作中不论经历多少坎坷困难，都要坚守信念，艺术需要坚持。

《小鞋子》之后，马基德·马基迪又相继创作出了《天堂的颜色》、《巴伦》、《风吹柳树静》、《麻雀之歌》等优秀作品。今年，马基德·马基德新作《太阳之子》入围第77届威尼斯电影节主竞赛单元，代表伊朗角逐奥斯卡最佳外语片，该片也有望引进中国。

“艺术不能脱离现实。我的作品灵感都来自现实生活，这和我经历过童年的痛苦，体验过底层人民生活的困难有关。将自己的经历、别人的经历，存入人生银行，这是一笔巨大的财富，在以后的艺术作品中会体现出来。”

马基德的作品多以现实题材为主，拍摄手法也倾向于纪实主义的表现手法，非职业演员的使用也是其影片的一大特色。《小鞋子》的主人公便是他花了四个月的时间，从两万多名小学生中挑选出来的。马基德说，“选对了演员，电影就成功了一半。”

在马基德的电影之路上，伊朗悠久的历史和灿烂的文明给予了他充足的养分。马基德表示，伊朗有许多伟大的诗人，菲尔多西、哈菲兹、萨迪和鲁米等，在过去的数个世纪中，他们一直以诗歌和文学的方式，把伊朗的传统习俗和文化描绘和保留下来，让他受益匪浅。

而在马基德的电影中，也展现了人性的一面。他坚信，诗歌和人性的结合是一种国际语言，能穿透文化的壁垒、语言的障碍，成为直击人心的力量。

对于马基德而言，拍摄电影如同一种使命，不能只把艺术看作艺术本身，艺术也是一种使命。电影是文化的桥梁，也是一份社会责任感。通过作品，人们交流文化，传达自己包括世人所关心的话题。艺术没有国界，艺术的影响力是其他媒介所不能及的。

在现场，马基德表示，中国和伊朗都是文明古国，有着悠久的历史传承和文化渊源，长期以来都保持着友好的关系。从丝绸之路到新时代的“一带一路”，中国和伊朗的友谊深厚，他热爱中国，希望能在中国创作出大家喜欢的故事。

马基德表示，自己接下来将拍摄一部以中国小女孩为主角的中国电影：“目前还在写剧本，是一个发生在中国的故事，与疫情也有关系，将全部由中国演员出演。计划明年4月开机。”

马基德的电影都是素人演员，这部以中国为背景的儿童题材的电影，也将开启大规模的海选，以选出合适的演员。至于拍摄地点，他表示还在挑选，很有可能是美丽的杭州：“我对杭州印象很好，美丽的杭州充满了艺术气质，是一个浪漫的城市。”

对于伊朗导演拍摄中国电影是否会遇到语言障碍的问题，马基德表示不担心：“电影不是全靠语言表达的，人物的表情、动作的捕捉都可以。”

马基德的电影几乎都是儿童题材，为何一直对儿童题材情有独钟？

他表示：“这与我的童年经历有关系，而且大家都经历过童年。孩子的视角和大人不一样，他们特别纯真、质朴。和孩子也容易建立更深的情感，他们是没有私心的，思想也很纯真。以孩子的视角来讲故事，更容易传递人与人之间的交流。”

近年，伊朗另一位电影大师阿巴斯也曾好几次来杭州，原本打算拍一部名为《杭州之恋》的电影，遗憾的是阿巴斯于 2016年患病去世。

当日在现场，谈起阿巴斯导演，马基德表示自己和阿巴斯是很好的朋友。阿巴斯的去世是伊朗电影的巨大损失，他希望在追随阿巴斯的进程中，创作出更经典的作品，以表达对其的敬意。