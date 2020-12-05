伊朗外长谴责美国非人道制裁：给伊朗抗疫制造人为障碍

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗卫生部最新数据，截至当地时间3日，伊朗单日新增新冠肺炎确诊病例13922例，新增死亡病例358例，累计确诊病例超过100万，达到1003494例，累计死亡病例为49348例。当天，伊朗外长扎里夫称，美国的制裁给伊朗抗击疫情制造了人为障碍。

据统计，伊朗现存确诊病例254831例，其中重症患者5824人。伊朗每天可进行3万~4万次核酸检测。根据最新疫情严重程度划分，伊朗目前分别有64个红色风险城市、278个橙色风险城市以及106个黄色风险城市。

此外，近日伊朗预算和计划组织负责人发布了政府允许相关机构聘用3万人作为医疗人员的许可，以缓解医疗系统面临的巨大压力。

伊朗外长扎里夫在一次视频会议中再次谴责美国对伊朗的非人道制裁。他表示，伊朗的新冠肺炎疫情情况非常糟糕，秋冬季的流感也加重了伊朗抗击疫情的难度。尽管医务人员已经非常专业和称职，但伊朗仍然面临世界其他国家所不曾面临的问题，即经济战役。

他表示，如果不是美国制裁，伊朗可以向其他国家购买更多的抗击疫情必需品以及新冠疫苗。此前伊朗卫生部和中央银行试图向世界卫生组织汇出资金，以购买新冠疫苗，但此举并未成功。扎里夫说，美国的制裁给伊朗抗疫工作制造了许多障碍，这是美国政府所犯下的严重反人类罪。