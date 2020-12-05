外媒：伊朗要拜登取消制裁证明善意

伊朗国家通讯社（IRNA）：据参考消息报道，英国《卫报》网站12月3日报道，扎里夫还说，伊朗不会要求美国在取消制裁前重新加入《联合全面行动计划》（即伊核协议——本网注），但它需要美国作出保证：一旦美国重新加入该协议，拜登政府不会再像特朗普那样退出。

美国认为，该协议的许多关键条款将于2025年到期，因而需要新的日落条款。但扎里夫似乎排除了就现有协议重新进行谈判的可能性。

报道称，扎里夫是通过视频连线在参加2020年度罗马地中海对话会议时发表这些言论的。

他说：“美国必须无条件履行《联合全面行动计划》规定的义务。它必须表现出诚意，必须建立信誉，然后伊朗会全面遵守《联合全面行动计划》。”

他说，伊朗政府不喜欢伊朗议会1日通过的决议。这项决议要求，如果美国不解除制裁，伊朗应增加铀浓缩活动，并可能在明年2月前停止联合国核查计划。

但他说：“与任何国家一样，当立法经过所有法定程序，并且几乎完成了这些程序时，它就会成为政府的一项义务。”

他说，这项决议“并非不可逆转”，如果美国取消制裁，令伊朗得以重新开始全面遵守核协议，该决议就会失效。

报道称，他似乎排除了就《联合全面行动计划》重新进行谈判的可能性，他说协议的期限和条款已经商定。这番表示可能会成为拜登与伊朗和解的一项重大障碍。他说：“我们不会就一项我们谈判达成的协议重新进行谈判。”

另据路透社华盛顿12月3日报道，美国负责伊朗问题的最高特使3日说，伊朗不太可能在乔·拜登就职前就该国著名核科学家遭暗杀一事进行报复，以防报复行动危及未来的制裁解除。

报道指出，穆赫辛·法赫里扎德一直在伊朗保持着低调的公众形象，但以色列称他是伊朗核武器计划的主要参与者。法赫里扎德于11月27日遇害。

华盛顿负责伊朗和委内瑞拉问题的特别代表埃利奥特·艾布拉姆斯在接受采访时说，德黑兰“迫切”需要美国解除对它的制裁，这将是他们在拜登于1月20日就职之际作出决定时的一项关键考量。

他说：“如果伊朗希望解除制裁，他们知道他们需要在1月20日之后参加某种形式的谈判，他们肯定不希望从现在到1月20日的这段时间里进行任何令解除制裁变得更加困难的活动。”