美国制作发行方发行公司买下伊朗影片《太阳之子》发行权

伊朗国家通讯社（IRNA）：今年，马基德·马基迪（Majid Majidi）新作《太阳之子》入围第77届威尼斯电影节主竞赛单元，代表伊朗角逐奥斯卡最佳外语片，该片也有望引进中国。

最近有报道称，伊朗将选送电影《太阳之子》去参加2021年奥斯卡金像奖最佳国际影片的竞争，影片入围第77届威尼斯电影节主竞赛单元 金狮奖的提名。

伊朗剧情片太阳之子确认将竞逐第93届奥斯卡最佳国际影片奖(原最佳外语片奖)。讲述12岁的阿里和他三个朋友一起努力工作养家糊口，他们为车库打工，并靠参与非法活动挣些快钱。

马基德·马基迪 （Majid Majidi），1959年4月17日出生于伊朗德黑兰，伊朗电影导演、编剧、制片人。 1992年，执导个人首部电影《 手足情深》获选 戛纳国际电影节“导演双周”单元放映。1997年，执导剧情片《 天堂的孩子》获得第21届 蒙特利尔国际电影节美洲大奖、 第72届奥斯卡金像奖最佳外语片奖的提名。1999年，凭借剧情片《 天堂的颜色》获得第23届 蒙特利尔国际电影节美洲大奖。2001年，编导剧情片《 巴伦》获得第25届 蒙特利尔国际电影节美洲大奖。2008年，执导了以透过孩子视角展现北京的宣传短片《 飞扬的五环》；同年，凭借剧情片《 麻雀之歌》获得 第58届柏林国际电影节金熊奖提名。