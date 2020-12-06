三部伊朗影片亮相欧洲四国不同电影节

伊朗国家通讯社（IRNA）：由卡泽姆·莫拉伊（Kazem Mollai)执导的《掘墓者》将在意大利第74届国际电影节的主要部分放映。

与此同时，《掘墓者》故事讲述了一个名叫Soodeh Sharifzadegan的女人，她就在再婚前一天面临个人生活中的一些艰巨挑战。

这部电影作为首映参加中国第23届上海电影节的，并且在北美首次放映时，在第27届奥斯丁电影节上获得了最佳故事片奖。

另外，由莉达·法兹利（Lida Fazli）执导的动画电影《这边》最近在不同国际电影节上获得了多项大奖。这部短片动画最近几天获得了意大利Scrittura e Imagine电影节和葡萄牙Chorta电影节的最佳动画电影奖，以及塞尔维亚电影节儿童和青少年特别电影奖。

该部伊朗动画还在斯洛伐克布拉迪斯拉发动画双年展上并获得联合国儿童基金会的大奖。

与此同时，由莫斯塔法·罗斯塔普尔（Mostafa Rostampour）和阿塔菲·里扎安（Atefeh Rezaian）共同执导的短片《我们将被绵羊吞下》进入了英国第一届Minute Shorts电影大赛。该电影大赛将于1月21日至28日在网上举行。

《我们将被绵羊吞下》讲述的是一个名叫Tahereh的女孩的生活；她年轻时就成为早婚的受害者。Tahereh现在想避免为姐姐重蹈覆辙。