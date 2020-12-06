伊朗司法总监称美国对伊朗的所有阴谋都将以失败告终

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗司法总监易卜拉欣·莱西(Ebrahim Raeisi)表示，据伊朗最高领袖所强调的唯一将让美国对伊朗的压迫性政策失败的因素就是“强大的伊朗”，因此我们想在的任务就是让国家各部门越来越强和活力。

他说，今天的美国比任何时间弱多了，在这样环境下我们不应该期待着与美方的谈判并且乐观的把美国政治家分为好和坏是个不正确的看法。

莱西表示，我们不能忘记美国民主党或共和党的政客都支持该国家的压迫性和霸权主义的意识形态，所有对我们来说这令派的人物都有同样的影响。