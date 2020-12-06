伊朗革命卫队发言人：伊朗科学家被卫星遥控和高科技电子设备袭击

伊朗国家通讯社（IRNA）： 伊朗伊斯兰革命卫队发言人拉马丹·沙立夫（Ramazan Sharif）表示，犹太复国主义者非常清楚地知道他们的动作一定将会有报复的，这是他们在这些年代里都经历过的。

他说，伊朗伊斯兰革命胜利前美国人在伊朗自由自在地做他们想做任何工作，但是伊斯兰革命胜利后他们了解到伟大伊朗人民是阻碍他们原来的行为，所以一直敌对伊朗人民并通过各种手段伤害我们的民族。

伊朗伊斯兰革命卫队发言人犹太复国主义作为一个假政权在过去70年中暗杀2700名伊斯兰世界的精英科学家；他们自己为这些暗杀骄傲并且在几本书中出版了这些暗杀案件的清单。

他强调，犹太复国主义政权希望通过这些手段阻止伊斯兰世界尤其是伊朗伊斯兰共和国获得高科技水平，但是在革命胜利以来我们国取得了辉煌的科学成就。

朗国防部研究与创新组织主任莫森·法赫里扎德博士（Mohsen Fakhrizadeh）27日在伊朗首都德黑兰市郊一座城市奥贝萨尔德（Abesard）遇恐怖袭，送医不治牺牲。

与此同时，伊朗国防部在一份声明证实，国防部研究和创新组织主任莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）遭遇恐怖袭击，经抢救无效牺牲。

伊朗国防部在其声明中称，当地时间周五下午，武装恐怖分子袭击了一辆载有国防部研究和创新组织主任莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）的车辆。在其保镖团队与恐怖分子的冲突中，法赫里扎德受到重伤并被送往医院。几分钟后，法赫里扎德因抢救无效牺牲。

伊朗武装部队在声明中表示：“遗憾的是，医疗小组没有成功救活他。几分钟前，这位管理者和科学家经过多年的努力和奋斗，成就了烈士的崇高地位。”

28日伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）呼吁对暗杀我国国防部研究与创新组织主任穆赫森·法赫里扎德的对象进行“明确惩罚”。

同时，伊朗总统鲁哈尼就我国国防部研究与创新组织主任遭恐怖袭击牺牲事件发表声明强调，伊朗的敌人必须知道，暗杀行为不仅不会减弱伊朗人民加快发展科学的决心，反而使伊朗更加坚定。