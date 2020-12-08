伊朗称不会就国家安全问题谈判或妥协

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德(Saeed Khatibzadeh) 7日在线例行记者会上表示，伊朗核问题全面协议具有里程碑意义，伊朗反对就其重新进行谈判。

哈提卜扎德是针对德国外交部长马斯日前就伊核协议的相关表态做出这一回应的。据报道，马斯表示，需达成一项升级版的伊核协议，进而对伊朗弹道导弹计划也加以限制。

哈提卜扎德在回答媒体记者提问时说，伊朗对伊核协议的立场是坚定不变的。该协议经各方谈判签署，经联合国安理会第2231号决议核可，具有不可“减弱”的“约束力”。他敦促部分欧洲国家结束不遵守该协议的情况。

他强调，毫无疑问的是伊朗不会就国家安全问题谈判或妥协；我们建议在过去几年没履行其义务的欧洲国家按照自己的义务工作并在他们国家的权力框架去判断其他国家的情况。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。

根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。美国政府2018年5月单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。

伊朗去年5月以来逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。