中国希望美国新政府尽快无条件重返伊核全面协议并恢复履约

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部消息，12月9日，中国外交部发言人赵立坚主持例行记者会，有记者问：据报道，7日，拜登提名的总统国家安全事务助理沙利文称，拜登政府准备重新加入伊朗核协议，以促使伊遵守协议，并为针对更广泛问题的后续谈判奠定基础。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到有关报道。我们希望美国新政府尽快无条件重返全面协议并恢复履约，解除所有相关制裁，以实际行动履行应尽的职责，推进伊核问题政治解决进程，维护地区和平稳定。

