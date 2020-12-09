俄副外长：伊核问题全面协议联委会部长级会议或于年底前举行

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社消息，里亚布科夫说，“我们正在制定会议的议程和计划，现在我们要确定各方都可接受的时间，比如日期等等。新年之前很可能会召开”。
2015年7月，伊朗和伊核问题六国（美英法俄中德）达成解决伊朗核问题的《联合全面行动计划》（即伊核协议）。
协议得到履行的情况下，联合国安理会、美国和欧盟应完全解除对伊朗的经济和金融制裁。
2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，包括针对与伊朗开展业务的国家的次级制裁。
伊通社（IRNA）德黑兰12月09电 俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫向记者表示，伊朗与五国的伊核问题全面协议联合委员会部长级会议或于年底举行，具体日期正在协商中。
伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社消息，里亚布科夫说，“我们正在制定会议的议程和计划，现在我们要确定各方都可接受的时间，比如日期等等。新年之前很可能会召开”。
2015年7月，伊朗和伊核问题六国（美英法俄中德）达成解决伊朗核问题的《联合全面行动计划》（即伊核协议）。
协议得到履行的情况下，联合国安理会、美国和欧盟应完全解除对伊朗的经济和金融制裁。
2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，包括针对与伊朗开展业务的国家的次级制裁。
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