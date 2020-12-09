俄副外长：伊核问题全面协议联委会部长级会议或于年底前举行

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社消息，里亚布科夫说，“我们正在制定会议的议程和计划，现在我们要确定各方都可接受的时间，比如日期等等。新年之前很可能会召开”。

2015年7月，伊朗和伊核问题六国（美英法俄中德）达成解决伊朗核问题的《联合全面行动计划》（即伊核协议）。

协议得到履行的情况下，联合国安理会、美国和欧盟应完全解除对伊朗的经济和金融制裁。

2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，包括针对与伊朗开展业务的国家的次级制裁。