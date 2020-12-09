2020年12月9日 下午11:24
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伊朗的4个申遗项目即将正式列入联合国非物质文化遗产代表作名录

伊朗的4个申遗项目即将正式列入联合国非物质文化遗产代表作名录

伊通社（IRNA）德黑兰12月09电 伊朗文化遗产部副部长宣布，伊朗有4个遗产项目将在巴黎举行的第15届世界非物质文化遗产委员会线上会议上展示。（2020年12月13日--19日）

伊朗国家通讯社（IRNA）：文化组转自阿丽亚遗产的报道，穆罕默德·哈桑·塔勒比安（Mohammad Hassan Talebian）表示，根据联合国教科文组织世界遗产委员会的决定，由于新冠疫情的传播，本次峰会将在网上举行。伊朗文化、旅游和手工业部将代表伊朗伊斯兰共和国政府提交了4个申遗项目，其中包括“Miniyatur”、“圣萨迪斯朝圣”、乌德的制作技巧和演奏以及庆祝梅赫格（Mehrgan）节日。

文化遗产副部长强调，由于教科文组织配额的限制，这四个项目已与邻国联合编制，以便利用与其他国家进行和了合作，以利用其名额来注册该国的非物质文化遗产。

他说，与土耳其，阿塞拜疆和乌兹别克斯坦共同执行此次的“Miniyatur”项目，与亚美尼亚共同执行 “萨达德斯朝圣”项目，与叙利亚共同执行“乌德的制作技巧和演奏”的项目以及联合塔吉克斯坦进行“庆祝梅赫格（Mehrgan）节日活动”的项目，并提议列入联合国教科文组织非物质世界遗产名录。

塔勒比安补充说，联合国教科文组织评判组决定将 “Miniyatur”和“萨达德斯朝圣”列入审遗（draft decision)草案，并建议将其他两个“庆祝梅赫格（Mehrgan）节日活动”和“乌德的制作技巧和演奏”列为“建议”部分。

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