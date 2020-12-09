伊朗外交部宣布制裁美国驻也门大使

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部在其声明中指美国驻也门大使克里斯托弗·汉塞尔对也门危机的破坏性角色并宣布今日起将制裁美国这位外交官。

该声明说，美国驻也门大使在也门内战和杀害该国无辜和被压迫人民方面的作用是非常明显的所以德黑兰决定就该外交官的制裁采取一些措施。

伊朗外交部声明还指出，美国在向也门侵略者联盟提供各种武器，财政和政治支持加上对该国人民的残酷和不人道的制裁的作用，以及阻碍也门危机的政治解决的破坏性行动确实算是我们本世纪最大的悲剧。