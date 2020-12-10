伊朗至阿富汗铁路正式开通 伊阿总统出席开通仪式

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总统鲁哈尼在开通仪式讲话并说，伊朗和阿富汗两国历史上一直保持着兄弟般的友谊和睦邻关系，今日起卡夫-赫拉特铁路将加强这种双边的友好关系。

鲁哈尼说，“今天是和平之日，仁慈之日，阿富汗和伊朗两个大国开放之日。我们两国民族有着相同根源，相同历史，相同文化和相同的地区；今天对我们两国是个伟大日子。”

他表示，今天是伊朗和阿富汗两个国关系史上具有历史意义的日子之一；他说：“我们的关系一直是通过内心，思想和文化，行为和双方的努力进行；而今天，该铁路项目将加进一步深化这种联系。”

早前伊朗交通部长表示，连接伊朗Khaf和阿富汗Herat的铁路不久将投入运营。他当时还表示过，为了充分利用这条铁路，有必要将其与塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和中国连接起来，从而贯通从中国到伊朗的丝绸之路南线。

伊朗—阿富汗铁路的建设共分4段，其中在伊朗境内2段，在阿富汗境内2段。2014年4月，伊朗交通部副部长Mohsen Pour Seyed Aqayee曾宣布伊朗境内段路基已铺设好，并开始铺轨；阿境内第3段长63千米的路基也已由伊朗铺好，可以开展铺轨工作。只要阿富汗提供财政支持，伊朗还将帮助阿铺设第4段的路基。

据悉，这条铁路将极大地促进伊朗与阿富汗之间的贸易，同时它将帮助阿富汗人利用通过伊朗的各种运输通道扩大与其他国家的业务。

阿富汗缺乏安全保障是铁路建成的主要障碍。今年早些时候，该项目在阿富汗一侧发生地雷爆炸，炸死一名伊朗承包商，炸伤了他的同事。