中国媒体：伊朗在室内足球上是亚洲的绝对王者

伊朗国家通讯社（IRNA）：最近在室内足球亚洲杯上，中国队以1比11负于伊朗队，中国媒体就此发表一些评论，其中一篇如下：

在室内足球亚洲杯上，中国队以1比11负于伊朗队，遭遇两连败，很多球迷看到1比11的比分后，忍不住痛骂了一顿，在这里我想说的是，对室内足球不感兴趣的人，不要乱说坏话！

首先，伊朗在室内足球上是世界强队，也是亚洲的绝对王者，伊朗队在10年间共获得了9次亚洲杯冠军，在2016年世界杯上，淘汰了世界排名第一的巴西队，中国队输给伊朗队并不意外。

其次，室内足球与我们平时所熟悉的11人制足球有很大的不同，室内足球就是活动脚，防守队员的铲球不被允许，在一场比赛中可以多次被替换，因此，室内足球对选手的体力和身体能力没有要求，在室内足球比赛中，中国队1-11伊朗队，2016年世界杯巴西11-1澳大利亚、巴拉圭7-1越南等，并不是说中国队就应该输，为了传达室内足球的1-11和11人制竞技场的1-11的区别。

中国室内足球发展比较晚，联赛也不太完善，普及率低，关注室内足球的人很少，去现场观看比赛的球迷更是少之又少，室内足球发展比较好的广东省和广西省，那里有很多业余室内足球队，为国家队输送了很多人才，中国队1-11输给伊朗队也并不意外，我们只有正式填补与强队的差距，才能弥补自己的不足。