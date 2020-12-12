伊朗国宝级导演马吉德·马基迪新片《太阳之子》在海南展映

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国媒体报道，“6个月的拍摄时间里，2个月的时间是在拍地下的镜头。”马吉德·马基迪介绍道，电影中的主角“阿里”是在6个月的时间里受伤2次，一次手部骨折、另一次腿部骨折，但仍然坚持演出。

《太阳之子》讲述了12岁的男孩阿里和他三个朋友一起在车库打工，并靠犯罪挣些快钱的生活。

一天，阿里受托去寻找地下的一处隐藏宝藏，这个宝藏藏在学校的地下室里，而这所学校是专门为流浪儿童与童工设立的慈善机构，在寻找宝藏的过程中，阿里和伙伴们终于发现了宝藏的真相。

马吉德·马基迪解释了地下室场景的设计理念。“学校的出现是为了告诉人们，真正的珠宝是教育本身，学生能得到教育就是最大宝藏。”

马吉德·马基迪说，在结局几个孩子的人生都得到了改变，最后按响了学校的门铃，是提醒我们还有很多的孩子没有接受教育，需要帮助。

马吉德·马基迪还透露，自己的下一部作品将讲述中国故事。“在隔离的14天里，我也在构思下一部电影，将是一个中国小女孩和姥姥、奶奶一起生活的故事，也是孩子的视角。”马吉德·马基迪擅长以儿童的视角讲述故事，2008年，他执导了以透过孩子视角展现北京的宣传短片《飞扬的五环》。据悉，马吉德·马基迪的新片预计将于2021年8月份开机拍摄。