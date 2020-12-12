伊朗名导马基德·马基迪谈电影创作：要从社会阴暗的“矿井”中发掘人性之光

伊朗国家通讯社（IRNA）：透过孩子的双眼，看向大人的世界，马基德·马基迪的电影总是能带领人们从社会阴暗面的“矿井”中，找到人性中埋藏的闪耀“珠宝”，让人透过社会的夹缝看到希望的微光，触动人心底最柔软的地方。

12月11日下午，在第三届海南岛国际电影节的大师班上，伊朗知名导演马基德·马基迪以“伊朗的泥土与诗”为题，向现场的青年导演和影迷观众分享自己的剧本创作和影片拍摄心得。

电影艺术要表达人性 黑暗中总有希望

在投身电影拍摄之前，马基德·马基迪曾是一名戏剧演员，但对他而言，电影是个更广阔的世界。1992年，他自编自导的处女作《手足情深》获选戛纳国际电影节“导演双周”单元放映。此后，马基德·马基迪的作品成为各大电影节的“常客”。影片《小鞋子》（又译《天堂的孩子》）获第71届奥斯卡金像奖最佳外语片提名，《麻雀之歌》入围第58届柏林国际电影节主竞赛单元。今年，他的新作《太阳之子》又入围第77届威尼斯国际电影节主竞赛单元。

马基德·马基迪的多部作品常以儿童为主人公，通过孩子纯真的眼光看复杂的世界，用简单的剧情引人深思，他也被称作伊朗儿童电影之父。

在大师班的分享中，马基德·马基迪认为，用镜头聚焦儿童和青少年，尤其是底层儿童的生活，是他肩负的责任。

“儿童和青年时期的经历对人的一生影响深远，每一个孩子都是国家的宝贝，是国家的未来和财富。”出身草根的马基德·马基迪说，他接触过很多底层儿童，他们贫穷困苦，在本该学习成长的阶段被迫去工作、流浪街头，这些遭遇给他们的成长带来很多伤害。但儿童的世界又充满了纯真，他希望通过自己的影片，能把人性中的纯真传递给全世界，让更多人关心、关注这些底层孩子的命运，让他们有机会、有资源去健康成长。

在拍摄这些电影的过程中，马基德·马基迪总能在揭露社会阴暗面的同时，又让人心存希望。

“仅展现现实残酷、黑暗的一面，这不是一种电影艺术，肮脏、黑暗的‘矿井’中，也能找到珠宝、宝藏。”马基德·马基迪说，人之所以能成为万物之灵，是因为人的心底有着仁慈、博爱和纯真的本性，可以通过奋斗，去战胜困难、克服困难，不低头，不被艰苦的生活折服，去获取自己想要的结果，这个过程是十分令人鼓舞的，电影的艺术就是表达人性中共通的、永恒的东西，这样的影片也能打动观众。

玩耍中出好戏 拍摄儿童演员摄像机要会“隐形”

儿童，是马基德·马基迪镜头下的主角。但孩子和成人不同，他们往往不是职业演员，在拍摄中常令电影人感到“头大”。在分享中，马基德·马基迪慷慨地介绍了自己的经验。

“选角很重要，选对了人，影片就成功了一半。”马基德·马基德说，选择儿童演员是非常困难的，他在拍摄《小鞋子》时，就花了很长时间，从数千名孩子中选定了该片的男女主角。

选角过程中，他把孩子们带到各个场景中，到大街上、到地铁站，让他们在场景中展现自己，主创人员就可以从中找到有表演天赋的小演员。

在拍摄小演员过程中也有值得留意的技巧。马基德·马基迪表示，许多电影在拍摄时是不按剧本情节走向的顺序拍摄的，这对专业演员来说不是问题，但儿童演员不行。他会选择跟着剧本一步步拍摄，让小演员慢慢进入状态。另外，拍摄时片场最好只保留必要的工作人员，以免让小演员感到焦虑、不自在。

“我一般会让孩子们在场景中玩耍，他们根本不知道自己在表演。”马基德·马基迪认为，拍摄儿童演员时，最重要的就是让他们保持自然状态，摄像机要会“隐形”，在孩子们玩耍的过程中捕捉需要的素材。

剧本是电影拍摄的“地图” 讲观众看得懂的故事

“我认为一部好电影有三个特点，第一，要有好剧本，第二，要有好剧本，第三，还是要有个好剧本。”马基德·马基迪强调，电影拍摄前要有好剧本，就像开车上路前要看地图一样，现在很多剧组会边拍边改剧本，这是不可取的。应该在电影开拍前，就花时间、下功夫写好剧本，才能让后续拍摄少走弯路、不绕路。

“我和在座的青年导演应该是两个时代的人。在胶片时代，摄制的成本很高，后期剪辑也不像数字时代这么容易。”马基德·马基迪说，由于制片、剪辑困难，胶片时代大家拍电影都是“精打细算”，在写剧本时就做好全方位考虑，控制好内容和影片时长，数字时代影片后期制作虽然更方便简单，但也不能忽略拍摄前的规划。

但创作一个好剧本并非易事。马基德·马基迪建议，电影题材主题要简单，避免用一些抽象、复杂的手法，但简单不等同于俗气，而是要用简单但含义深刻的手法去体现，让大众看得懂，又能引发思考。另外，成功的影片一定要有故事情节，制作电影首先要考虑受众，知道电影是拍给谁看的。

“有人拍了一个故事电影，但实际上没有故事，观众只能看到演员在荧幕上走来走去，却看不懂到底在讲什么故事。”马基德·马基迪提醒青年创作者，在进行艺术表达时，一定不能丢掉影片的故事性。电影既是阐述人间之美的艺术，也是工业产业，要有经济效益才能有后续发展。