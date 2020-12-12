专访俄外长：伊核问题全面协议重新谈判是没必要的

伊朗国家通讯社（IRNA）：拉夫罗夫在接受伊通社（IRNA）和伊朗国家广播电视台记者采访时说，不管国家间关系如何，要想真正对抗国际恐怖主义，世界各国必须团结起来。

他表示，“俄方与伊朗一样，同样认为，要想真正地对抗国际恐怖主义，所有国家必须团结起来，不管国家间政治、外交等关系如何。”

他重申，莫斯科坚决谴责杀害伊朗科学家法赫里扎德的行径。

拉夫罗夫说：“我们将这起谋杀视为旨在破坏地区稳定的挑衅行动，该地区本已有诸多问题和矛盾，多年面对外部势力干涉企图。我们也谴责了1月在巴格达机场发生的谋杀伊斯兰革命卫队圣城旅旅长卡西姆·苏莱曼尼的事件，对此作出了详尽评估。”

拉夫罗夫指出，美方宣称杀害苏莱曼尼的是他们。

他说：“这对任何国家来说都是不可接受的立场。至于法赫里扎德遇害案，我听说伊朗国内已经宣布在该案调查上取得了一定结果；伊朗方面认为可能时，各方都需要知道贵国的调查取得了哪些结果。”

俄罗斯外长强调，伊朗就伊核协议的立场是公正，我们也多次强调一直支持伊方的态度。

他说，我们认为就伊核协议的重新谈判是个没有必要的而且该问题的内容已经谈好了，因此我们不能在以前决定好的框架再加一些新的议题。

拉夫罗夫指出，毫无疑问的是美方就伊核协议的立场并不是建设性的，并且我们知道在美国有些政客希望早点崩溃该协议。