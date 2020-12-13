2020年12月13日 下午9:50
Journalist ID: 3077
News Code: 84145975
0 Persons

第三届海南岛电影节闭幕 群星璀璨照亮天涯海角

第三届海南岛电影节闭幕 群星璀璨照亮天涯海角

伊通社（IRNA）海南12月13电 胶片缠绕着一座探向大海的灯塔，蓝色的灯光组成一道道波浪，每一位电影人都带着幸福的微笑，这是第3届海南岛国际电影节的闭幕式现场。 来自各地的电影人和热爱电影的观众聚集在一起，成龙、章子怡、伊朗导演马基德·马基迪、雷佳音、黄轩等等电影人共同见证了这一在大海之南举办的年轻电影节本年度暂时落下帷幕。

伊朗国家通讯社（IRNA）：灯塔和大海的元素出现在海南岛国际电影节的每一处。在舞台上的灯塔与金椰之旁，电影频道主持人蓝羽与电影人郭晓东、佟丽娅以及主持人任鲁豫作为闭幕式的主持人，为这场光影盛宴送上最热烈的道别。

红毯上的电影频道主持人郭玮、李丹、映玲、罗曼共同迎接每一位来到闭幕式的电影人，聆听他们对电影的爱，仿佛在说，有光的地方，就有电影。

三亚虽然被称为“天涯海角”，却在短短8天的时间里，让全世界的电影人带来新时代的影像，又以影像吸引到全世界的目光。

闭幕式上，电影人在夜空之下，大海之旁，为热爱相聚。看到这一幕的伊朗导演马基德·马基迪动情地说：“通过海南岛国际电影节，连接世界和世界电影人，为世界带来新生和希望。”

闭幕式上，章子怡也率先亮相，感谢了参与到海南岛国际电影节的电影人、观众和工作人员：“因为有你们，电影的世界才会光芒四射，第3届海南岛国际电影节才能如期举行，不断给世界带来新鲜的元素。”

她也不忘在2020年结束之际送上自己的祝福：“2020年对于我们所有人来说，都是不平凡的一年，每一次大家的相聚，都会显得更加珍贵。祝愿电影事业繁荣发展，祝愿我们的祖国国泰民安。”

天涯海角，采珠拾贝，本届电影节的影片展映版块下设八个单元，展映来自世界各地的百余部优秀电影作品。

本届电影节从全球甄选佳片，累计收到114个国家及地区的报名影片 4376 部。今年特设的“官方推荐”仪式设置剧情长片、纪录长片和剧情短片三大类别，突出国际性、专业性和包容性的选片态度，尊重并鼓励多元的表达，展现电影艺术的不同侧面。

黄建新、胡玫、张一白、段奕宏、曹保平、刘杰、万玛才旦、郝蕾、黄觉、赵文卓、大鹏、黄轩、赵文卓、温碧霞、颜丹晨、王祖蓝、冯文娟等电影人，分别上台宣读入选金椰官方推荐单元的推荐语。

今年共有32部影片入选金椰官方推荐。观众们通过《无事发生》、《再见天堂》 、《拾枪惊魂》、《马俐连梦录》 、《思凡》、 《香口胶》、《水怪》、 《空巢》 、《家庭作业》、《长河落日》、 《河的沉默》、 《我很好，你呢？》等12部短片，可能会找到明日的电影创作之星。

在入选的《犬与狼之间》 、《古巴街头》、《最后一搏》 、《恋爱教程》、 《名侦探赛大爷》、《画家与贼》、 《火星旅行梦》、《六人：泰坦尼克号上的中国幸存者》等8部纪录片中，影迷们可以看到个人生活的酸甜苦辣，感受创作者的人文关怀，还可以理解电影人们对社会大环境的疑问与反思。

除了短片和纪录片之外，共有18个国家的12部电影入围剧情长片单元，题材非常丰富。包括了《诺拉与母亲》（德国、乌克兰、英国、俄罗斯）、《末世遗言》（意大利、法国）、《恋曲1980》（中国）、《细若蚊蚋》（葡萄牙、法国、巴西）、《蝶舞纳迪亚》（加拿大） 、《乌海》（中国）、《冲动》（英国）、 《林中绮谭》（墨西哥、法国、哥伦比亚）、《晨曦将至》（日本）、《寻婴记》（印度）、《间谍之妻》（日本）、《一个父亲的寻子之路》（塞尔维亚、法国、德国、克罗地亚、斯洛文尼亚、波黑）等12部电影。

这些影片向家庭情感的挣扎深入，看见整个社会的面貌；通过聚焦人类个体的挣扎和蜕变，表达对普通人命运的关切；从不同的时期和地点出发，共同谱成了一曲时代的交响乐。

这些影片中，有中国导演梅峰的新作，回望理想的80年代，描绘了一曲淡然的爱情之歌；也有青年导演周子陽和演员黄轩的合作，在内蒙小城里探讨婚姻与家庭；还有日本知名

Your Comment

You are replying to: .
1 + 3 =