第三届海南岛电影节闭幕 群星璀璨照亮天涯海角

伊朗国家通讯社（IRNA）：灯塔和大海的元素出现在海南岛国际电影节的每一处。在舞台上的灯塔与金椰之旁，电影频道主持人蓝羽与电影人郭晓东、佟丽娅以及主持人任鲁豫作为闭幕式的主持人，为这场光影盛宴送上最热烈的道别。

红毯上的电影频道主持人郭玮、李丹、映玲、罗曼共同迎接每一位来到闭幕式的电影人，聆听他们对电影的爱，仿佛在说，有光的地方，就有电影。

三亚虽然被称为“天涯海角”，却在短短8天的时间里，让全世界的电影人带来新时代的影像，又以影像吸引到全世界的目光。

闭幕式上，电影人在夜空之下，大海之旁，为热爱相聚。看到这一幕的伊朗导演马基德·马基迪动情地说：“通过海南岛国际电影节，连接世界和世界电影人，为世界带来新生和希望。”

闭幕式上，章子怡也率先亮相，感谢了参与到海南岛国际电影节的电影人、观众和工作人员：“因为有你们，电影的世界才会光芒四射，第3届海南岛国际电影节才能如期举行，不断给世界带来新鲜的元素。”

她也不忘在2020年结束之际送上自己的祝福：“2020年对于我们所有人来说，都是不平凡的一年，每一次大家的相聚，都会显得更加珍贵。祝愿电影事业繁荣发展，祝愿我们的祖国国泰民安。”

天涯海角，采珠拾贝，本届电影节的影片展映版块下设八个单元，展映来自世界各地的百余部优秀电影作品。

本届电影节从全球甄选佳片，累计收到114个国家及地区的报名影片 4376 部。今年特设的“官方推荐”仪式设置剧情长片、纪录长片和剧情短片三大类别，突出国际性、专业性和包容性的选片态度，尊重并鼓励多元的表达，展现电影艺术的不同侧面。

黄建新、胡玫、张一白、段奕宏、曹保平、刘杰、万玛才旦、郝蕾、黄觉、赵文卓、大鹏、黄轩、赵文卓、温碧霞、颜丹晨、王祖蓝、冯文娟等电影人，分别上台宣读入选金椰官方推荐单元的推荐语。

今年共有32部影片入选金椰官方推荐。观众们通过《无事发生》、《再见天堂》 、《拾枪惊魂》、《马俐连梦录》 、《思凡》、 《香口胶》、《水怪》、 《空巢》 、《家庭作业》、《长河落日》、 《河的沉默》、 《我很好，你呢？》等12部短片，可能会找到明日的电影创作之星。

在入选的《犬与狼之间》 、《古巴街头》、《最后一搏》 、《恋爱教程》、 《名侦探赛大爷》、《画家与贼》、 《火星旅行梦》、《六人：泰坦尼克号上的中国幸存者》等8部纪录片中，影迷们可以看到个人生活的酸甜苦辣，感受创作者的人文关怀，还可以理解电影人们对社会大环境的疑问与反思。

除了短片和纪录片之外，共有18个国家的12部电影入围剧情长片单元，题材非常丰富。包括了《诺拉与母亲》（德国、乌克兰、英国、俄罗斯）、《末世遗言》（意大利、法国）、《恋曲1980》（中国）、《细若蚊蚋》（葡萄牙、法国、巴西）、《蝶舞纳迪亚》（加拿大） 、《乌海》（中国）、《冲动》（英国）、 《林中绮谭》（墨西哥、法国、哥伦比亚）、《晨曦将至》（日本）、《寻婴记》（印度）、《间谍之妻》（日本）、《一个父亲的寻子之路》（塞尔维亚、法国、德国、克罗地亚、斯洛文尼亚、波黑）等12部电影。

这些影片向家庭情感的挣扎深入，看见整个社会的面貌；通过聚焦人类个体的挣扎和蜕变，表达对普通人命运的关切；从不同的时期和地点出发，共同谱成了一曲时代的交响乐。

这些影片中，有中国导演梅峰的新作，回望理想的80年代，描绘了一曲淡然的爱情之歌；也有青年导演周子陽和演员黄轩的合作，在内蒙小城里探讨婚姻与家庭；还有日本知名