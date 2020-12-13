蔚山现代2:1逆转神户胜利船，将与伊朗波斯波利斯争夺亚冠冠军

伊朗国家通讯社（IRNA）：据体育媒体消息，北京时间12月13日6点，2020赛季亚冠联赛东亚区决赛，在韩国蔚山现代与日本神户胜利船之间进行，下半场山口萤首开纪录，随后尹比加兰扳平，最终，加时赛儒尼奥尔点球制胜，蔚山现代2:1逆转神户胜利船，挺进亚冠决赛。

神户胜利船仅排名J联赛第12，但他们首次参加亚冠就挤掉恒大晋级淘汰赛，随后又通过点球大战，8:7战胜韩国劲旅水原三星。而蔚山现代一路强势，小组赛双杀上海申花并保持不败，1/8决赛3:0完胜墨尔本胜利，随后又2:0淘汰北京国安晋级四强，被视为亚冠头号热门。

首发方面，蔚山现代金基熙、尹比加兰登场。神户胜利船依然由维尔马伦领衔后防线，伊涅斯塔则因伤缺阵。

第14分钟，布尔特赫伊斯后场控球失误被道格拉斯抢断，后者禁区右路左脚兜射，被回防的尹比加兰奋力挡出。

第24分钟，高明桭前场右路横传球给到李青龙，后者点球点附近横传，金仁成迎球右脚推射打得太正，皮球被门将前川黛也没收。

第29分钟，金基熙后场长传球送到前场，又是金仁成获得单刀球机会，可惜他面对门将右脚推射将球打偏。

第42分钟，丁东浩前场右路低平球横传，儒尼奥尔小角度凌空抽射偏出。

第51分钟，神户胜利船开出战术角球，山口萤前点抽射破门，神户1:0领先蔚山。

随后蔚山对神户展开围攻，但一直未能破门。

久攻不下，第75分钟，蔚山反而被神户胜利船打入第2个进球，神户胜利船前场抢断策动反击。道格拉斯斜塞，安井拓也右脚打门被封堵，佐佐木大树补射得手。

不过，裁判通过VAR认定，安井拓也抢断时犯规在先，此球无效。

第83分钟，蔚山现代终于扳平比分，尹比加兰的射门被禁区内的约翰森挡入球门，裁判开始认定越位，后经VAR提示，判定此球有效。蔚山现代将比分扳为1:1平。

神户在短短12分钟的时间从2:0到被1:1扳平，心态产生落差，蔚山则越战越勇。

伤停补时阶段，儒尼奥尔前点的头球还击中立柱弹出，险些逆转绝杀。最终双方常规时间打平，进入加时赛。

加时赛中，双方门将都发挥出色，各自扑出对手的必进球。

最好的机会出现在第105分钟，神户前场抢断得手在几乎面对门将的情况下，道格拉斯和古桥亨梧的配合未能将球打进。

第115分钟，前川黛也禁区内接球脱手，并踢倒了儒尼奥尔，裁判果断判罚点球，儒尼奥尔一蹴而就。

最终蔚山2:1逆转神户，将与伊朗的波斯波利斯争夺2020赛季亚冠冠军。