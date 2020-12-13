中媒：一条伊朗铁路直通东方，打了美国一个耳光

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国媒体报道，最近伊朗道路和城市建设部负责交通运输的副部长沙赫拉姆·阿丹内贾德宣布，哈夫-赫拉特铁路第三阶段即将开通，将为伊朗和阿富汗提供宝贵的经济机会。

这条从伊朗直通东方的铁路，可谓命途多舛，最早是在20世纪70年代提出的，由于伊朗内外部的种种原因，始终没有落实，进入21世纪才出现转机，2003年签了协议，从2007年开建，全长193公里，按照计划，这条铁路是要在2009年通车的，但是直到现在才完成第三阶段，花了半个世纪的时间，才勉强实现了伊朗直通阿富汗。

需要注意的是，这条铁路是伊朗为阿富汗重建制定的一个援助方案，当年签协议，是基于阿富汗遭到美国入侵，伊朗向阿富汗伸出援手这一出发点。鉴于美国和伊朗的关系，这个项目有多么艰难可想而知。不过不管阻力有多大，伊朗最终修了13年硬是修出了这条不到200公里的铁路。

而在这十多年的时间当中，美国带领着盟友已经把阿富汗祸害得不成样子了。哈夫-赫拉特铁路的通车，无疑狠狠地抽了西方世界一巴掌，把美国的脸打得啪啪响。美国一直说着要帮阿富汗重建，结果打了将近20年，反倒是自己被搞得不上不下，草草跟塔利班达成了协议就想撤军，导致阿富汗的局势持续恶化，比之前还要令人绝望。

反观伊朗，在遭到整个西方世界封锁的情况下，仍然兑现了承诺，不管现在伊朗和阿富汗的局势如何，伊朗说到做到，再艰难也没有食言，用实际行动向全世界证明了伊朗的信誉，跟美国的所作所为形成了鲜明对比。

这193公里铁路对于伊朗和阿富汗这样的国家来说，运营好了，收益还是相当可观的。

这是伊朗和阿富汗的地理位置决定的，伊阿两国处于一个十字路口上，而哈夫-赫拉特铁路正处于古丝绸之路上，不只是连接了伊朗和阿富汗，还为其他国家提供了便利，一旦交通通了，财富也就不远了，对于阿富汗重建以及伊朗恢复经济，都有着重要作用。

一边是援助铁路、支持重建，一边是建立军事基地、虐杀平民，到底谁代表着邪恶一目了然。美国向来以世界警察自居，各种角度挑伊朗的毛病，甚至将伊朗革命卫队定义为恐怖分子，但实际上，部分西方国家的恶劣行径，比恐怖分子还要恐怖。