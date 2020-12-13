伊朗外交部召见法德两国大使抗议干涉内政

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部因德国对伊朗12日处决异见记者扎姆的反应召唤法国和德国两国驻德黑兰大使。

伊朗12日处决异见网络头儿扎姆（Ruhollah Zam）。

他被指与2017年底爆发的反政府抗议活动有关，被捕前曾流亡法国。德国和法国就此案担扰伊朗国内事业并呼吁德黑兰不要再执行任何死刑。

2019年10月中旬，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）宣布逮捕扎姆。根据他们的消息，扎姆大肆报道伊朗全境于2017年12月至2018年1月的抗议活动。

伊朗12日处决异见记者扎姆（Ruhollah Zam）。他被指与2017年底爆发的反政府抗议活动有关，被捕前曾流亡法国。

伊朗革命卫队2019年10月宣布已拘捕扎姆，指他“接受法国情报部门指挥”。伊朗未有说明在哪个地方执行拘捕任务。扎姆被控犯下伊朗其中一项较重的罪名“尘世腐败”（corruption on earth），并在2020年6月被判死刑。

由于扎姆犯下对国家不利的“罪行的严重程度”，伊朗最高法院决定维持判决，“反革命的”扎姆12日早上接受绞刑伏法。

据悉，扎姆“受到一些国家情报部门保护”。

扎姆罪行包括替法国和1个未透露名字的中东国家进行间谍活动、与“美国的敌对政府”合作、行为有害国家安全、侮辱“伊斯兰教的神圣”，以及在2017年示威中煽动暴力。