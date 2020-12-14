伊朗总统鲁哈尼举行记者见面会 强调伊核协议把特朗普羞辱三番

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总统哈桑∙鲁哈尼（Hassan Rohani）今日下午在德黑兰举行了国内外媒体记者见面会。

他表示，伊朗政府不允许某些少数人推迟解除制裁的事业。

伊朗总统说，“我们并不是说伊核协议是个完美的协议的，因为在这世上完美的只有上帝，而且我们在全球各方面能找到缺点；但是值得注意的是伊核协议在伊朗历史上是个相对重要和历史性的协议。并且我在该地区历史中也没有看到一个被制裁的国家能与六大国进行谈判并获得成功。

鲁哈尼表示，在上述过程当中有些人一直想消灭伊核协议，但是我们一直保留了该协议。我以前多次指出了这个道理，伊核协议虽然被一些国家受害但是同时能把特朗普在安理会羞辱三番。

他强调：“我们在做与各国的谈判目标之一是能够实现伊朗人民在使用核能合法权力。在这框架能说解除对伊朗的制裁就意味着伊朗人民能获得其权。因此我们有望一些国家对伊朗人民的经济恐怖主义能早点结束。

伊朗总统说表示，我们多次强调美国必须恢复其先前的承诺，如果伊核协议的每一方都恢复其全部承诺，伊朗也将全面地履行我们的义务。

鲁哈尼说，最近被伊朗司法部处决的一名异见网络头儿的问题不会影响到伊朗与欧洲的外交关系。